|
Врачи ищут доноров крови для пострадавших во время взрыва на сахарном комбинате в Скиделе
27.02.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Состояние женщин, пострадавших во время взрыва на сахарном комбинате в Скиделе, тяжелое, сохраняется угроза жизни, рассказал Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи.
Трех пациенток доставили из Гродно в Минск в субботу в 19.35, транспортировку они перенесли удовлетворительно.
По словам Дмитрия Мазолевского, женщин неоднократно осматривал врачебный консилиум, к двум другим пострадавшим, которые продолжают лечение в Гродно, выезжали для консультаций специалисты из ожогового центра.
— Сегодня впервые троим пациенткам провели хирургическую обработку ожоговых ран, уточнили площадь и глубину, наложили повязки. Все пострадавшие находятся на искусственной вентиляции легких, — рассказал заведующий ожоговым отделением.
Пациентки обеспечиваются всем необходимым. Вместе с этим, по словам заведующей ожоговой реанимации БСМП Ларисы Золотухиной, медики будут признательны всем гражданам, которые смогут стать донорами.
— Это проблема ожогового лечения — нужны переливания крови, — пояснила Золотухина.
Она обратила внимание, что донорами в БСМП могут быть только жители столицы или Минского района (по прописке). Для этого нужно обратиться в отделение переливания крови БСМП (тел. 8(017) 287−00−12).
— Все остальное есть — лекарства есть, оборудование есть. И все возможное делается, — добавила Золотухина. По ее словам, просьба о донорстве касается работы всего ожогового центра, и в частности лечения пациенток из Скиделя.
Напомним, ночью 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние женщин, пострадавших во время взрыва на сахарном комбинате в Скиделе, тяжелое, сохраняется угроза жизни, рассказал Дмитрий Мазолевский, заведующий...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии