Состояние женщин, пострадавших во время взрыва на сахарном комбинате в Скиделе, тяжелое, сохраняется угроза жизни, рассказал Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи.

Трех пациенток доставили из Гродно в Минск в субботу в 19.35, транспортировку они перенесли удовлетворительно.

По словам Дмитрия Мазолевского, женщин неоднократно осматривал врачебный консилиум, к двум другим пострадавшим, которые продолжают лечение в Гродно, выезжали для консультаций специалисты из ожогового центра.

— Сегодня впервые троим пациенткам провели хирургическую обработку ожоговых ран, уточнили площадь и глубину, наложили повязки. Все пострадавшие находятся на искусственной вентиляции легких, — рассказал заведующий ожоговым отделением.





Пациентки обеспечиваются всем необходимым. Вместе с этим, по словам заведующей ожоговой реанимации БСМП Ларисы Золотухиной, медики будут признательны всем гражданам, которые смогут стать донорами.

— Это проблема ожогового лечения — нужны переливания крови, — пояснила Золотухина.

Она обратила внимание, что донорами в БСМП могут быть только жители столицы или Минского района (по прописке). Для этого нужно обратиться в отделение переливания крови БСМП (тел. 8(017) 287−00−12).

— Все остальное есть — лекарства есть, оборудование есть. И все возможное делается, — добавила Золотухина. По ее словам, просьба о донорстве касается работы всего ожогового центра, и в частности лечения пациенток из Скиделя.

Напомним, ночью 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работниц комбината (возраста 42−54 года) получили ожоги (от 50% тела и выше), баротравмы и были госпитализированы. Позже троих из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске. Как рассказывают в частных беседах постояльцы БСМП, сегодня утром станцию посещал лично министр здравоохранения Валерий Малашко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.



