﻿ Воркаут-площадку оборудуют в Ляховичах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Воркаут-площадку оборудуют в Ляховичах

27.02.2017 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Ляховичах (Брестская область) по проекту ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» планируется построить воркаут-площадку, сообщила главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольга Богдан.

На основной конкурс было подано девять заявок, которые направлены на социальное развитие района. Четыре из них признаны победителями и в нынешнем году будут реализованы. Так, спортшкола Ляховичей совместно с международным общественным объединением «Экопроект» инициировали обустройство воркаут-площадки. Ее оборудуют на городском стадионе «Колос». Там будут установлены турники, брусья, лавка для отжиманий, двухуровневый рукоход, шведская стенка. Кроме того, на площадке разместится специальный комплекс, где смогут заниматься спортом люди с ограниченными возможностями.

За счет международной технической помощи будет осуществлена компьютеризация и информатизация здравоохранения района. В частности, будет приобретена необходимая оргтехника. В перспективе планируется внедрить электронные медкарты и рецепты, появится возможность оплачивать услуги через интернет. Поддержана также инициатива, направленная на развитие народного творчества. В Международном доме искусств предлагается организовать мастерские, в которых приглашенные ремесленники будут обучать посетителей различным видам ремесел. Желающие смогут своими руками изготовить сувенир, выполненный в местной стилистике. Проект предусматривает создание рабочих мест.

Совместный проект воплотят в жизнь Брестский областной агропромышленный союз и фермерское хозяйство «ЛогуТин». Партнеры приобретут стадо племенных молочных коров. Родившихся у буренок телят в последующем планируется безвозмездно передавать в личное пользование жителей района. Таким образом аграрии хотят поддержать нуждающихся граждан. Эта инициатива также предусматривает создание дополнительных рабочих мест.

«Все эти проекты важны для нашего района. Они касаются различных сфер жизни и затрагивают интересы многих жителей. На реализацию инициатив по проекту ЕС/ПРООН „Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь“ планируется направить 97 тысяч 765 долларов», — отметила Ольга Богдан.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там будут установлены турники, брусья, лавка для отжиманий, двухуровневый рукоход, шведская стенка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Ну, вы трымайцесь там!" Как активисты неделю охраняют урочище Куропаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика