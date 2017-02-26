В Ляховичах (Брестская область) по проекту ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» планируется построить воркаут-площадку, сообщила главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольга Богдан.

На основной конкурс было подано девять заявок, которые направлены на социальное развитие района. Четыре из них признаны победителями и в нынешнем году будут реализованы. Так, спортшкола Ляховичей совместно с международным общественным объединением «Экопроект» инициировали обустройство воркаут-площадки. Ее оборудуют на городском стадионе «Колос». Там будут установлены турники, брусья, лавка для отжиманий, двухуровневый рукоход, шведская стенка. Кроме того, на площадке разместится специальный комплекс, где смогут заниматься спортом люди с ограниченными возможностями.

За счет международной технической помощи будет осуществлена компьютеризация и информатизация здравоохранения района. В частности, будет приобретена необходимая оргтехника. В перспективе планируется внедрить электронные медкарты и рецепты, появится возможность оплачивать услуги через интернет. Поддержана также инициатива, направленная на развитие народного творчества. В Международном доме искусств предлагается организовать мастерские, в которых приглашенные ремесленники будут обучать посетителей различным видам ремесел. Желающие смогут своими руками изготовить сувенир, выполненный в местной стилистике. Проект предусматривает создание рабочих мест.

Совместный проект воплотят в жизнь Брестский областной агропромышленный союз и фермерское хозяйство «ЛогуТин». Партнеры приобретут стадо племенных молочных коров. Родившихся у буренок телят в последующем планируется безвозмездно передавать в личное пользование жителей района. Таким образом аграрии хотят поддержать нуждающихся граждан. Эта инициатива также предусматривает создание дополнительных рабочих мест.

«Все эти проекты важны для нашего района. Они касаются различных сфер жизни и затрагивают интересы многих жителей. На реализацию инициатив по проекту ЕС/ПРООН „Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь“ планируется направить 97 тысяч 765 долларов», — отметила Ольга Богдан.