МИНСК, 27 фев — Sputnik. Государственный обвинитель попросил назначить минчанину Владиславу Казакевичу, устроившему в ТЦ "Новая Европа", 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала Мингорсуда.



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Прокурор считает, что ему в срок наказания должно быть учтен срок нахождения под стражей. Выступая в судебных прениях, гособвинитель заявил, что вина Казакевича полностью доказана в суде, а его действия "отличались особым цинизмом, жестокостью, пренебрежением к нормам морали".

По его словам, "проявляя бесчинство и жестокость, хотел убить на глазах у студентов МИТСО как можно большее количество человек", но не смог довести свой умысел по независящим от него причинам. На следующий день, внеся коррективы в свой преступный план, 8 октября 2016 года в ТЦ он совершил с особой жестокостью убийство одного человека, покушение на убийство двух и более человек.



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Выступая в прениях и говоря о жестокости преступления, совершенного в ТЦ "Новая Европа", государственный прокурор вспомнил события, произошедшие весной 2011 года Минском метрополитене на станции метро Октябрьская, когда там был совершен теракт. "Те события оставили в душах всех граждан Беларуси ужас и боль", — сказал прокурор.

Основная часть выступления прокурора в судебных прениях длилась около часа. Мать Казакевича практически все это время рыдала, закрыв шалью лицо, она сидела рядом со своим бывшим мужем, отцом обвиняемого. Обвиняемый Казакевич слушал прокурора без особых эмоций, на рыдающую мать и отца почти не смотрел.

Прокурор попросил суд учесть несовершеннолетний возраст обвиняемого на момент совершения преступления, основании, а также опасность совершенных деяний и то, что он не раскаялся в содеянном.