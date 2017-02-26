МИНСК, 27 фев — Sputnik. Подросток, умерший в реанимационном отделении в больнице Пинска, жаловался на высокую температуру, сообщили в УСК по Брестской области.

Трагедия произошла в понедельник, 20 февраля. Накануне, по словам родителей 14-летнего мальчика, у их сына поднялась высокая температура — выше 39 градусов. Ребенку дали жаропонижающие таблетки, и он уснул.

Утром парень снова почувствовал недомогание. На этот раз родители решили вызвать врачей. Однако, не дожидаясь приезда скорой помощи, отвезли сына в больницу. В 09:45 он без сознания поступил в реанимацию, а в 14:00 медики констатировали смерть мальчика.

По данному факту проводится проверка, назначена необходимая экспертиза и исследование биосред. Кроме того, следователями изъяты лекарственные препараты, который принимал семиклассник. Допрашиваются родители и сотрудники больницы.