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Жарко: правительство не рассматривает вопрос сокращения декретного отпуска

27.02.2017 16:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Вопрос о сокращении в Беларуси срока предоставляемого женщинам отпуска по уходу за ребенком в настоящее время не рассматривается правительством, заявил в интервью журналу "Беларуская думка" вице-премьер Беларуси Василий Жарко.

Жарко: правительство не рассматривает вопрос сокращения декретного отпуска
© Sputnik / Виктор Толочко
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Об урезании трехлетнего отпуска для молодых матерей начали говорить в начале предыдущего года: тогда бывший помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый сообщил, что в стране назрела объективная возможность сокращения декретного. Впоследствии власти озвучили официальную информацию: сокращать декретный не планируется.

"Еще раз подчеркну, что вопрос об изменении порядка предоставления данного отпуска, в том числе сокращения его периода, на уровне правительства не рассматривается", – сказал Жарко.

Он также отметил, что с такими инициативами ни госорганы, ни парламент не выступали. 

"Это всего лишь отдельные прозвучавшие мнения, но не официальная позиция", – уточнил вице-премьер.

Жарко напомнил, что сейчас порядок предоставления декретного отпуска по урегулирован Трудовым кодексом и он достаточно гибкий – женщина сама вправе решать, когда ей выходить на работу. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер Беларуси заверяет, что слова бывшего помощника президента об урезании срока отпуска – его частное мнение.

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