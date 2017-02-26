МИНСК, 27 фев – Sputnik. Вопрос о сокращении в Беларуси срока предоставляемого женщинам отпуска по уходу за ребенком в настоящее время не рассматривается правительством, заявил в интервью журналу "Беларуская думка" вице-премьер Беларуси Василий Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Щеткина: декретный отпуск в Беларуси сокращать не планируется

Об урезании трехлетнего отпуска для молодых матерей начали говорить в начале предыдущего года: тогда бывший помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый сообщил, что в стране назрела объективная возможность сокращения декретного . Впоследствии власти озвучили официальную информацию: сокращать декретный не планируется .

"Еще раз подчеркну, что вопрос об изменении порядка предоставления данного отпуска, в том числе сокращения его периода, на уровне правительства не рассматривается", – сказал Жарко.

Он также отметил, что с такими инициативами ни госорганы, ни парламент не выступали.

"Это всего лишь отдельные прозвучавшие мнения, но не официальная позиция", – уточнил вице-премьер.

Жарко напомнил, что сейчас порядок предоставления декретного отпуска по урегулирован Трудовым кодексом и он достаточно гибкий – женщина сама вправе решать, когда ей выходить на работу.