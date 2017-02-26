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Повинился, но не раскаялся: прокурор просит 15 лет для убийцы из ТЦ "Новая Европа"

27.02.2017 16:30 — Новости Общества | БДГ  
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Сегодня в Минском городском суде проходят прения по делу о резне в ТЦ "Новая Европа".

Родители обвиняемого Владислава Казакевича сидят на одной скамье с потерпевшими.

Гособвинитель Олег Буйленков заявил, что "вина обвиняемого подтверждается в совокупности всех доказательств".

Прокурор особо отметил, что резни в МИТСО не состоялась, но это не остановило обвиняемого, напротив, подросток скорректировал свои действия и направился убивать в ТЦ "Новая Европа", где действовал "из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, демонстративно проявляя неуважение к обществу, демонстрируя свое превосходство, проявляя бесчинство и агрессию".

Эксперты признали Казакевича вменяемым, он отдавал отчет своим действиям и не страдал психическим расстройством в момент происшествия.

"Высокий суд, при назначении наказания нужно учитывать частичное погашение ущерба, несовершеннолетний возраст обвиняемого в момент преступления, его характеристики, полное отсутствие раскаяния. Прошу признать его виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы", - цитирует TUT.BY прокурора.

Во время выступления прокурора плакали все: и потерпевшие, и мама Влада Казакевича. А вот обвиняемый из железной клетки спокойно смотрел на мать.

Владислав Казакевич полностью признал вину, однако ничуть не раскаялся; только сожалел, что мало порезал людей.

8 октября 2016 года 17-летний подросток Владислав Казакевич напал на людей с топором и бензопилой, в результате чего одна женщина была убита, а вторая ранена.

Позже преступник был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, так как его психическое состояние вызвало вопросы у следствия. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Поскольку убийце на момент совершения преступления не исполнилось 18-и лет, то ни расстрел, ни пожизненное заключение ему не грозят.

21 февраля на судебном заседании психиатр из БелМАПО Евгений Ласый сообщил, что в 2014 году подростку поставили диагноз "умеренный депрессивный эпизод" и "шизоидное расстройство личности".

Казакевичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). 

20 февраля в Мингорсуде начался судебный процесс.

Фото: Sputnik

 
 
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Сегодня в Минском городском суде проходят прения по делу о резне в ТЦ "Новая Европа". Родители обвиняемого Владислава Казакевича сидят на одной скамье с...

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