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Повинился, но не раскаялся: прокурор просит 15 лет для убийцы из ТЦ "Новая Европа"
27.02.2017 16:30 — Новости Общества | БДГ
Сегодня в Минском городском суде проходят прения по делу о резне в ТЦ "Новая Европа".
Родители обвиняемого Владислава Казакевича сидят на одной скамье с потерпевшими.
Гособвинитель Олег Буйленков заявил, что "вина обвиняемого подтверждается в совокупности всех доказательств".
Прокурор особо отметил, что резни в МИТСО не состоялась, но это не остановило обвиняемого, напротив, подросток скорректировал свои действия и направился убивать в ТЦ "Новая Европа", где действовал "из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, демонстративно проявляя неуважение к обществу, демонстрируя свое превосходство, проявляя бесчинство и агрессию".
Эксперты признали Казакевича вменяемым, он отдавал отчет своим действиям и не страдал психическим расстройством в момент происшествия.
"Высокий суд, при назначении наказания нужно учитывать частичное погашение ущерба, несовершеннолетний возраст обвиняемого в момент преступления, его характеристики, полное отсутствие раскаяния. Прошу признать его виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы", -
Во время выступления прокурора плакали все: и потерпевшие, и мама Влада Казакевича. А вот обвиняемый из железной клетки спокойно смотрел на мать.
Владислав Казакевич полностью признал вину, однако ничуть не раскаялся; только сожалел, что мало порезал людей.
8 октября 2016 года 17-летний подросток Владислав Казакевич
Позже преступник
21 февраля на судебном заседании психиатр из БелМАПО Евгений Ласый сообщил, что в 2014 году подростку
Казакевичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).
20 февраля в Мингорсуде
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Сегодня в Минском городском суде проходят прения по делу о резне в ТЦ "Новая Европа". Родители обвиняемого Владислава Казакевича сидят на одной скамье с...
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