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Контролеры "из засады": реакция минчан на нововведение "Минсктранса"

27.02.2017 16:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Возможность отказа от фирменной униформы для контролеров в столичном общественном транспорте стала одной из новостей понедельника для жителей Минска.

"Минсктранс" прорабатывает вопрос о том, чтобы с 1 марта контролеры на трамвайных маршрутах работали без униформы. Окончательное решение по данному вопросу уже не принято, однако вполне возможно, что с началом весны контролеры начнут работать "в штатском".

Интернет-пользователи в понедельник активно обсуждали такое нововведение — многие шутили или жаловались на то, что подобное решение "не христианское". Опытные же "зайцы" прощались со своей любовью к безбилетному проезду.

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