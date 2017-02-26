МИНСК, 27 фев — Sputnik. Возможность отказа от фирменной униформы для контролеров в столичном общественном транспорте стала одной из новостей понедельника для жителей Минска.

"Минсктранс" прорабатывает вопрос о том, чтобы с 1 марта контролеры на трамвайных маршрутах работали без униформы. Окончательное решение по данному вопросу уже не принято, однако вполне возможно, что с началом весны контролеры начнут работать "в штатском".

Интернет-пользователи в понедельник активно обсуждали такое нововведение — многие шутили или жаловались на то, что подобное решение "не христианское". Опытные же "зайцы" прощались со своей любовью к безбилетному проезду.

— С марта минские контролеры будут ездить без опознавательных жилетов. — Но… Это же как-то не по-христиански! — э (@vpripadke) 27 февраля 2017 г.

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