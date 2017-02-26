МИНСК, 27 фев – Sputnik. Специальная рабочая группа в текущем году займется проработкой вопроса о целесообразности установления в Беларуси обязательного декретного отпуска для отцов, заявил вице-премьер республики Василий Жарко в интервью изданию "Беларуская думка".



© Sputnik / Виктор Толочко Декретный отпуск для отцов: уйти нельзя остаться

Предоставления мужчинам декретного отпуска начали широко обсуждать в минувшем году, однако никаких решений пока принято не было.

"Вопрос будет изучен в текущем году рабочей группой, в которую войдут специалисты разных ведомств", – заявил Жарко.

По словам вице-премьера, соответствующие предложения будут представлены на дополнительное общественное обсуждение.

"Но я бы сегодня на первое место поставил тот факт, что наши граждане достаточно активно подключились к обсуждению данной темы. Для нас это очень важный сигнал. Он свидетельствует о том, что общество заинтересовано в повышении роли отца в семье, ответственном отцовстве", – добавил заместитель премьер-министра.

Жарко признал: сейчас в Беларуси мужчины очень редко пользуются возможностью отпуска по уходу за ребенком.

"Очевидно, что и сами они недооценивают мужское участие в воспитании детей. Однако реализация инициативы по введению обязательного декретного отпуска для отцов, по мнению специалистов, способна изменить ситуацию", – заключил вице-премьер.

По данным общественных организаций, сейчас в Беларуси только 1% отцов принимают решение взять декретный отпуск вместо матери ребенка.

Читайте также:

Декретный отпуск для мужчин в Беларуси могут сделать обязательным>>