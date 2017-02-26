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Строительство в Куропатах может быть продолжено

27.02.2017 16:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Проект застройки территории, которая включает в себя спорный участок вблизи урочища Куропаты, с учетом общественного обсуждения был утвержден в понедельник специальной комиссией в здании исполкома Первомайского района Минска.

Строительство в Куропатах может быть продолжено
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Представитель "Минскградо" рассказал о ряде объектов, которые должны появиться в Первомайском районе с учетом нового плана объектов: учреждений здравоохранения, общепита. О спорном бизнес-центре на улице Мирошниченко в презентации результатов обсуждения речи не шло. 

Вопрос Куропат подняли активисты и местные жители, которые пришли на заседание комиссии. 

"Бизнес-центр включен как ранее реализованный объект", – сказал представитель "Минскградо".

Возражения, что ни один из жителей микрорайона не поддерживает это строительство, члены комиссии приняли к сведению, но проголосовали за утверждение представленных "Минскградо" результатов общественного обсуждения. 

"За" высказались девять человек, один член комиссии проголосовал "против", еще один воздержался. Таким образом, юридического препятствия для продолжения строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко недалеко от урочища Куропаты нет. 

Противостояние в Куропатах продолжается уже неделю. Активисты ряда политических и общественных организаций вместе с местными жителями протестуют против строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко. Активисты считают неприемлемым возведение объектов вблизи мест массовых захоронений жертв массовых репрессий. 

О необходимости увековечить память жертв в Куропатах ранее высказывались главный редактор газеты "СБ. Беларусь Сегодня" Павел Якубович, глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич и другие.

 
Теги: Минск
 
 
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