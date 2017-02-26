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Радио «МИР» угостило жителей и гостей Минска блинами

27.02.2017 16:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Радио «МИР» в Беларуси проводило зиму вместе со своими слушателями. Почти двести блинов от самого мирного радио отведали сегодня не только жители белорусской столицы, но и гости Минска.

«Масленица – это замечательный праздник! Блины от радио МИР очень вкусные! Мы приехали из России, из Москвы, и очень рады, что попали к Вам на праздник! Спасибо! Всем привет!», - сказали гости из Москвы Андрей и Елена.

Угощали блинами с пылу, с жару всех желающих. А весёлые конкурсы, замечательные подарки и сюрпризы наверняка помогли настроиться на весну.

Отметим, Масленицу радио «МИР» в Беларуси отмечает не впервые. Акция проходит в Минске каждый год. И всякий раз собирает рекордное количество участников.

 
Теги: Минск
 
 
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Акция проходит в Минске каждый год. И всякий раз собирает рекордное количество участников.

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