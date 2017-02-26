Вопрос о целесообразности введения в Беларуси обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка будет вынесен на общественное обсуждение, сообщил вице-премьер Беларуси Василий Жарко в интервью журналу «Беларуская думка».

— Проработка вопроса о целесообразности установления обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка предусмотрена подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы. Вопрос будет изучен в текущем году рабочей группой, в которую войдут специалисты разных ведомств. И, думаю, соответствующие предложения будут представлены на дополнительное общественное обсуждение, — сказал вице-премьер.

По его словам, в Беларуси достаточно активно подключились к обсуждению данной темы.

— Для нас это очень важный сигнал. Он свидетельствует о том, что общество заинтересовано в повышении роли отца в семье, ответственном отцовстве. Да, пока в Беларуси мужчины очень редко пользуются возможностью отпуска по уходу за ребенком. Очевидно, что и сами они недооценивают мужское участие в воспитании детей. Однако реализация инициативы по введению обязательного декретного отпуска для отцов, по мнению специалистов, способна изменить ситуацию, — отметил Василий Жарко.