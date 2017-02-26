﻿﻿ Вопрос о введении в Беларуси обязательного отцовского отпуска вынесут на общественное обсуждение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вопрос о введении в Беларуси обязательного отцовского отпуска вынесут на общественное обсуждение

27.02.2017 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вопрос о целесообразности введения в Беларуси обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка будет вынесен на общественное обсуждение, сообщил вице-премьер Беларуси Василий Жарко в интервью журналу «Беларуская думка».

— Проработка вопроса о целесообразности установления обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка предусмотрена подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы. Вопрос будет изучен в текущем году рабочей группой, в которую войдут специалисты разных ведомств. И, думаю, соответствующие предложения будут представлены на дополнительное общественное обсуждение, — сказал вице-премьер.

По его словам, в Беларуси достаточно активно подключились к обсуждению данной темы.

— Для нас это очень важный сигнал. Он свидетельствует о том, что общество заинтересовано в повышении роли отца в семье, ответственном отцовстве. Да, пока в Беларуси мужчины очень редко пользуются возможностью отпуска по уходу за ребенком. Очевидно, что и сами они недооценивают мужское участие в воспитании детей. Однако реализация инициативы по введению обязательного декретного отпуска для отцов, по мнению специалистов, способна изменить ситуацию, — отметил Василий Жарко.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Введение обязательного декретного отпуска для отцов, по мнению специалистов, способно изменить отношение к мужскому вкладу в воспитание детей

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Радио «МИР» угостило жителей и гостей Минска блинами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика