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Вопрос о введении в Беларуси обязательного отцовского отпуска вынесут на общественное обсуждение
27.02.2017 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Вопрос о целесообразности введения в Беларуси обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка будет вынесен на общественное обсуждение,
— Проработка вопроса о целесообразности установления обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка предусмотрена подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы. Вопрос будет изучен в текущем году рабочей группой, в которую войдут специалисты разных ведомств. И, думаю, соответствующие предложения будут представлены на дополнительное общественное обсуждение, — сказал вице-премьер.
По его словам, в Беларуси достаточно активно подключились к обсуждению данной темы.
— Для нас это очень важный сигнал. Он свидетельствует о том, что общество заинтересовано в повышении роли отца в семье, ответственном отцовстве. Да, пока в Беларуси мужчины очень редко пользуются возможностью отпуска по уходу за ребенком. Очевидно, что и сами они недооценивают мужское участие в воспитании детей. Однако реализация инициативы по введению обязательного декретного отпуска для отцов, по мнению специалистов, способна изменить ситуацию, — отметил Василий Жарко.
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Введение обязательного декретного отпуска для отцов, по мнению специалистов, способно изменить отношение к мужскому вкладу в воспитание детей
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