МИНСК, 27 фев — Sputnik. Адвокат обвиняемого Казакевича, устроившего кровавую резню в ТЦ "Новая Европа", считает, что на его поступки повлияла сложная жизненная ситуация и диагноз, об этом адвокат заявил в ходе судебных прений в понедельник в Мингорсуде.

Адвокат попросил оправдать Казакевича по эпизоду в МИТСО (прокурор по этому эпизоду просил девять лет лишения свободы) оправдать по эпизоду о хулиганстве, по эпизоду в ТЦ "Новая Европа" переквалифицировать с части 2 на часть 1 ст. 139 "Убийство".



© Sputnik / Виктор Толочко Прокурор попросил 15 лет для Казакевича, устроившего резню в ТЦ

В свою очередь в последнем слове в суде обвиняемый Казакевич заявил, что "сожалеет, что не выполнил своих планов о массовом убийстве". "Я надеюсь вернуться и закончить начатое", — сказал он.

Эпизод в МИТСО

Адвокат Казакевича убеждал суд в том, что его подзащитный не имел умысла на убийство большего количества людей, а наоборот, хотел, чтобы его действия были направлены на то, чтобы его убили при задержании.

Он также особо остановился на эпизоде в МИТСО. По словам адвоката, на следственном эксперименте в МИТСО было установлено, что звук работающей бензопилы с прогазовкой был слышен и в аудитории, и на коридоре.

"Никто из свидетелей, которые могли слышать звук работающей бензопилы, не были допрошены в судебном заседании. Кроме этого, не было представлено в суде доказательство следов на стене туалета, за который зацепилась цепь бензопилы. Также не было представлено доказательство нахождения бензопилы в туалете МИТСО", — сказал адвокат.

При этом он заявил, что считает эпизод в МИТСО "недоказанным и невозможным осуждение Казакевича по этому эпизоду".



© Sputnik / Анна Нефедова Казакевич об исках потерпевших: суммы должны быть меньше

Неадекватное лечение

Адвокат сказал, что считает невозможным не обратить внимание на то, что в РНПЦ психического здоровья были поставлены диагнозы, у него наблюдались плохой контакт с внешним миром, замкнутость, нелюдимость, подозрительность фантазии об убийствах и самоубийствах. Такие расстройства, по словам адвоката, подлежат лечению, но ни его родителей, ни его самого не уведомляли о поставленных диагнозах.

Кроме того, в детском клиническом диспансере поменяли диагноз, поставленный в РНПЦ — "шизотипическое расстройство личности" и в этот же день сняли с учета. Адвокат считает, что на то, что случилось в ТЦ "Новая Европа" повлияло то, что Казакевич не получал адекватного лечения его психических заболеваний. Кроме этого, он, чтобы вылечить акне, принимал назначенный препарат, который может усугубить суицидальные мысли и агрессию, в том числе направленную на окружающих.

"Расширенное самоубийство"

Убеждая суд признать Казакевича невиновным по некоторым эпизодам, адвокат заявил, что на случившееся в ТЦ "Новая Европа" повлияла сложная жизненная ситуация обвиняемого. По словам адвоката, он, совершивший несколько попыток суицида, хотел, чтобы его застрелили при задержании. По словам защитника, в научной литературе это называется "расширенное самоубийство".

Суд огласит приговор Казакевичу 3 марта в 10:30 в суде Московского района Минска.