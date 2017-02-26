В начале февраля цены на новостройки столицы снизились.

Согласно данным аналитического отдела www.pro-n.by - Про недвижимость , снижение в основном было из-за появления в ТОП-новостройки новых объектов.

В начале февраля застройщик «Топзапэлектро» анонсировал продажу квартир в районе улиц Алибегова – Брыля (4-я очередь строительства) по цене от 810 долларов за кв. метр (сдача – 1 квартал 2019 года). Компания «Вива Консалт» начала реализацию квартир в жилом комплексе эконом-класса по ул. Карвата 8А по цене от 850 долларов за кв. метр (сдача – конец 2017 года). А вот районные УКСы сегодня переполнены заявлениями от желающих строиться, и в ближайшее время привлекать новых дольщиков не будут.

На 7 февраля средняя цена предложения квадратного метра в новостройках Минска составляет 981 доллар. Однокомнатные квартиры предлагаются по цене 1009 долларов (-20 долларов относительно января), 2-комнатные – 974 (-38 долларов), 3-комнатные – 961 (-20 долларов).

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