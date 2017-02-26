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Спрос на квартиры в Минске вырос на 13,3% в январе
27.02.2017 07:19 — Новости Общества | 21.by
В январе 2017 года спрос на квартиры в Минске вырос по сравнению с январем прошлого года на 13,3%.
По данным
Если же сравнивать с активностью на рынке жилья в предыдущие 10 лет, то результат в 703 сделки внушает оптимизм. В 2006-м, 2008, 2010 годах спрос был еще ниже.
В Минской области спрос на квартиры в январе снизился на 16% по отношению к январю прошлого года.
Так, если в январе 2016 года было продано 360 квартир, то в январе 2017 – на 16% меньше (302 квартиры). Хотя были годы и похуже. В январе 2012 года в Минской области было зарегистрировано 268 договоров, в 2010 – 235 договоров.
Если же сравнивать с предыдущим месяцем – декабрем 2016 года, то спрос упал почти наполовину. В Минской области в среднем регистрируется около 500 договоров ежемесячно.
В областных центрах спрос на квартиры значительно снизился по сравнению с прошлым годом. Наибольший отток покупателей наблюдается в Могилевской области (минус 38,8%).
ПРО
По данным Национального кадастрового агентства на 7 февраля 2017 года, спрос на квартиры в Минске вырос на 13,3% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Минской области - снизился на 16%, а по Беларуси – снизился на 10%.
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В январе 2017 года спрос на квартиры в Минске вырос по сравнению с январем прошлого года на 13,3%.
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