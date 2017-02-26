МИНСК, 27 фев – Sputnik. Правительство России не обсуждает введение в стране так называемого налога на "тунеядцев", заявила в Сочи во время инвестиционного форума вице-премьер РФ Ольга Голодец.



© Sputnik / Мария Амелина Кампания против "тунеядцев" пока принесла бюджету только $8,6 млн

Ранее Роструд уже заявлял, что не пойдет по пути Беларуси с введением нового налога, в ведомстве отмечали, что к решению данной проблемы нужно подходить разумно.

"Мы сейчас эту тему (введения налога – Sputnik) не обсуждаем", – сказала Голодец.

Она также отметила, что в настоящее время безработица в России не растет и держится на уровне 5,4%.

В Беларуси так называемый налог на "тунеядцев" был введен в 2015 году. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" предусматривает специальный налог для белорусов и иностранных граждан, которые не участвуют в финансировании государственных расходов менее 183 дней в году.

По данным на 21 февраля сбор в Беларуси уже заплатили более 54 тысяч белорусов, тогда как инспекции МНС выслали более 470 тысяч извещений.