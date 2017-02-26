﻿ Россия не будет по примеру Беларуси вводить налог на "тунеядцев". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россия не будет по примеру Беларуси вводить налог на "тунеядцев"

27.02.2017 17:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Правительство России не обсуждает введение в стране так называемого налога на "тунеядцев", заявила в Сочи во время инвестиционного форума вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Россия не будет по примеру Беларуси вводить налог на "тунеядцев"
© Sputnik / Мария Амелина
Кампания против "тунеядцев" пока принесла бюджету только $8,6 млн

Ранее Роструд уже заявлял, что не пойдет по пути Беларуси с введением нового налога, в ведомстве отмечали, что к решению данной проблемы нужно подходить разумно.

"Мы сейчас эту тему (введения налога – Sputnik) не обсуждаем", – сказала Голодец.

Она также отметила, что в настоящее время безработица в России не растет и держится на уровне 5,4%.

В Беларуси так называемый налог на "тунеядцев" был введен в 2015 году. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" предусматривает специальный налог для белорусов и иностранных граждан, которые не участвуют в финансировании государственных расходов менее 183 дней в году.

По данным на 21 февраля сбор в Беларуси уже заплатили более 54 тысяч белорусов, тогда как инспекции МНС выслали более 470 тысяч извещений.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в РФ неоднократно отмечали, что данная проблема должна решаться разумно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Цены на новостройки Минска в начале февраля снизились
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика