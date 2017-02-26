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Двое мозырян получили 12 и 14 лет колонии строгого режима за организацию нарколаборатории
27.02.2017 17:31 — Новости Общества | Tut.by
27 февраля в районном центре огласили приговор по делу о нарколаборатории, которую обустроили в деревенском гараже два приятеля 37 и 38 лет, сообщает телеканал «
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В арендованном гараже в деревне Мартрунки обвиняемые организовали лабораторию по производству амфетамина, выращиванию марихуаны и изготовлению гашиша. Расследование этого дела продолжалось несколько месяцев, а оглашение приговора заняло почти полтора часа. Оба обвиняемых вину признали частично.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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В арендованном гараже в деревне Мартрунки обвиняемые организовали лабораторию по производству амфетамина, выращиванию марихуаны и изготовлению гашиша.
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