27 февраля в районном центре огласили приговор по делу о нарколаборатории, которую обустроили в деревенском гараже два приятеля 37 и 38 лет, сообщает телеканал « Мозырь ».

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В арендованном гараже в деревне Мартрунки обвиняемые организовали лабораторию по производству амфетамина, выращиванию марихуаны и изготовлению гашиша. Расследование этого дела продолжалось несколько месяцев, а оглашение приговора заняло почти полтора часа. Оба обвиняемых вину признали частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.