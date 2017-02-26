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Две тысячи девушек и перекрытый проспект. В Минске пройдет массовый женский забег
27.02.2017 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Восьмого марта в центре Минска пройдет большой забег Beauty Run, в котором примут участие исключительно девушки. В федерации легкой атлетики рассказали, как организуют мероприятие и чем оно будет интересно также мужчинам.
Забег начнется в 12 часов дня от здания Мингорисполкома в связи с чем перекроют проспект Независимости. Участницы смогут преодолеть две дистанции на выбор: 3 или 5 километров.
Каждой финишировавшей девушке подарят памятную медаль и цветок. Все желающие также смогут распечатать именное свидетельство с указанием личного времени. Победительницы же получат денежные призы: (дистанция 5 километров: 1 место — 300 рублей, 2 место — 200 рублей, 3 место — 100 рублей; дистанция 3 километра: 1 место — 200 рублей, 2 место — 100 рублей, 3 место — 50 рублей). Вместе со всеми будет бежать в том числе гимнастка и призер Олимпиады 2012 года Любовь Черкашина.
Участие в забеге абсолютно бесплатное, но организаторами установлен лимит в 2 тысячи участниц. Зарегистрироваться можно до 6 марта по
Отметим, что забег будет носить не только развлекательный характер. С его помощью организаторы хотят также привлечь внимание к теме домашнего насилия в Беларуси.
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Участие в мероприятии абсолютно бесплатное, а победители получат денежные призы.
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