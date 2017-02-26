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К созданию логотипа Бреста привлекли профессиональные студии

27.02.2017 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 27 фев — Sputnik. Лучшие логотип и слоган к 1000-летию Бреста выберут уже в марте, сообщил Sputnik заместитель председателя горисполкома Сергей Жуков.

К созданию логотипа Бреста привлекли профессиональные студии
© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам собеседника, итоги интернет-голосования будут иметь значение для принятия решения, однако не станут главным критерием при выборе победителя конкурсной комиссией.

"К сожалению, они недостаточно объективны. Когда мы просили наших айтишников посмотреть, как же все-таки шел процесс голосования, к сожалению, выяснилось, что люди, может быть с целью отстоять свой логотип, прибегали к не очень честным действиям. Были случаи, когда с одного компьютера голосовали до 50-60 раз", — рассказал зампред горисполкома.

Как пояснил Сергей Жуков, по этой причине руководство города дополнительно обратилось к брестским студиям дизайна для разработки новых вариантов.

К созданию логотипа Бреста привлекли профессиональные студии
© Фото: аккаунт ВКонтакте
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"Мы немного расширили наш конкурс и обратились в том числе и к людям, которые имеют определенный опыт, которые являются профессионалами в этом деле. Попросили их тоже позаниматься на безвозмездной основе. Ряд работ от них уже поступил. Будем рассматривать в том числе и такие профессиональные работы", — сказал он.

Последнее слово останется за конкурсной комиссией в составе десяти человек. В нее входят художники, архитекторы и дизайнеры, а возглавляет группу мэр города.

"Естественно, те, кто состоит в комиссии, не участвуют в конкурсе и не могут этого делать", — добавил Сергей Жуков.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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К уже присланным работам добавятся логотипы, разработанные брестскими студиями дизайна.

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