Деревня Плебановцы Волковысского района — совсем маленькая, несколько десятков сельских домов. Из развлечений — только магазин и клуб. Поздно вечером на улице, освещенной несколькими фонарями, пустынно и очень тихо — местечко, кажется, замерло в ожидании ночи. Но когда местные жители засыпают, в сельском клубе только-только начинается все самое интересное.





Каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье деревня, где живут всего 135 человек, превращается в центр ночной жизни округи, где кипят настоящие страсти. На местную дискотеку приезжают даже гости из Гродно. Здесь были такие вечеринки, что городские могут только позавидовать креативу и «движу» в маленьком местечке.

— Пенные вечеринки у нас уже не в моде, — сразу говорит директор ЦДК «Плебановцы» Александр Бабин, — Были у нас и пенопластовые — идею позаимствовали в интернете, но надо двигаться дальше. Публика уже привыкла к качественным вечеринкам, новые идеи воспринимаются на «ура», но каждый раз приходится придумывать что-то новое, чтобы удивить.





Через полтора часа около сельского клуба, который местные называют «Плёбы», будет не протолкнуться. Автомобили займут всю небольшую стоянку рядом и растянутся вдоль обочины. А пока тихо. Только большая компания парней громко что-то выясняет около остановки. Молодые люди приехали в местечко заранее, чтобы в числе первых попасть на танцпол.

Сельский клуб в Плебановцах за 2016 год заработал на дискотеках 18 тысяч белорусских рублей. Его ставят в пример другим учреждениям культуры области.

Вход на дискотеку стоит 2,5 рубля, если на танцы приглашаются специальные гости — аниматоры или диджеи, то цена билет может вырасти до 3 рублей. В зоне обслуживания клуба — несколько населенных пунктов, где живет около тысячи человек. Из самих Плебановцев на дискотеку приходит всего несколько молодых людей. Все остальные — приезжие. Помимо дискотек в клубе работают детские и взрослые кружки, устраивают выездные концерты и большие летние праздники. Но дискотеки — это, конечно, главное.





— К нам едут из Зельвы, Волковыска, даже из Гродно и, конечно, из более маленьких местечек, — говорит директор Александр Бабин и показывает зал, где проходят популярные дискотеки, которые гремят на весь район.

При включенном свете помещение не очень-то похоже на городские ночные клубы — на окнах простые занавески, стены обшиты деревянными лакированными панелями, которые были в моде еще в 60-х годах. Основательного ремонта здесь давно не было.

— Конечно, ремонт бы нам не помешал. Когда-то мы даже без отопления работали. Пока нам не выделили тепловую пушку, которой мы худо-бедно отапливали зал перед дискотеками.

- Да, и сейчас у вас не очень тепло…

— Батареи работают хорошо, но перед дискотекой топить много не стоит. Вы сами увидите, что совсем скоро здесь станет жарко, — говорит Александр.





























































«Раньше мы радовались, что к нам 60 человек приходило, теперь — около 200»

Несмотря на то, что сельский клуб в Плебановцах хорошо зарабатывает, по правилам выручку надо сдавать, а потом уже на деятельность учреждения культуры выделяются деньги.

— Недавно мы освоили 4 тысячи — заменили светооборудование, — говорит Александр и вспоминает свои первые дискотеки, которые здесь проводили при помощи одной колонки и старенькой светомузыки.

— Мы тогда очень радовались, когда к нам 60 человек приходило, а если 80 — считай, успех! Сейчас же на каждую вечеринку приходит около 200 человек. Если 250 придет, то уже по стенке ходят.

Сегодня на дискотеку приехал популярный гродненский диджей — Андрей Скробук, известный как DJ Modno.

Андрей настраивает технику и рассуждает о том, что у городских много пафоса, а тут — вот она настоящая жизнь, люди умеют по-настоящему отрываться. На вопрос, почему приезжает в глушь играть, отвечает:

— Мы знакомы с Сашей уже много лет. Таких инициативных людей в глубинке немного, и их надо поддерживать. Публика в сельской местности почти не отличается от городской. Если и есть отличия, то только до того момента, когда выключится свет. А потом, как и на любой другой пати. А вот если говорить вообще о клубном движении, то белорусская публика, конечно, отличается от европейской. Это очень чувствуется на больших фестивалях. В Европе все по-другому, — говорит Андрей.





Тем временем около клуба начинают собираться люди, шумят, сигналят и включают на полную громкость в машинах музыку.

В зале же — последние приготовления.

— Осталось три минуты, — говорит сотрудница клуба Светлана. Видно, что женщина волнуется. — Каждый раз мы переживаем так, как будто и не организовывали никогда дискотек и как будто все впервые.

В клубе трудится три культработника. Они здесь и охранники, и организаторы, и массовики-затейники.

— Всё! Открываем двери, — командует Светлана и становится на вахту. Вместе со своей напарницей она продает билеты на входе и следит за тем, чтобы толпа не снесла входные двери.

Зал начинает заполнятся людьми. Через 15 минут в клубе уже многолюдно, а очередь около входа становится только больше.

— Как — билет 3 рубля? Мы все отдали на солярку, чтобы доехать сюда, — веселая компания парней пытается протиснутся в узкие двери. Александр объясняет, что сегодня на дискотеку приехал диджей из Гродно.

— Так мы тоже из Гродно. Первый раз приехали, чтобы посмотреть, а денег-то только по 2,5 рубля осталось.

Компания отходит от крыльца, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и зовет на помощь Александра. Все заканчивается хорошо — в конце концов парни попадают на танцпол и лихо отплясывают с остальными. К половине первого ночи в зале становится очень жарко. Как в прямом, так и в переносном смысле. Танцы становятся все драйвовее, а температура воздуха неумолимо повышается.





«Драки были — но очень давно»

«Здравствуйте, дядя Саша,» — то и дело слышится во дворе. Александр здесь авторитет: его слушаются, драки не устраивают, не спорят и уважают. Он заведует клубом уже 20 лет. За это время, вспоминает, выросло целое поколение. И сейчас уже дети тех, первых, посетителей ходят на дискотеку.

— Бывали, конечно, драки. Но это было давно. Помню, стенка на стенку ходили, повыдирали штакетник из забора. Пришлось останавливать. Однажды поломали забор — руки у кого-то чесались — я в нашей группе написал, что, если кто-то видел, кто это сделал — сказать мне, анонимность гарантирую. Через несколько дней знакомый рассказал, что в Волпе трое местных хвалились, что на дискотеке поломали забор у клуба. В конце концов парням пришлось чинить его самостоятельно. А так больших драк и каких-то ЧП у нас нет. Есть, как и на любом другом массовом мероприятии, разборки. Причины, когда начинаешь разбираться, совершенно пустяковые — кто-то кого-то толкнул или на ногу наступил.

За порядком Александр следит четко, сразу замечает назревающий конфликт или какие-то проблемы. Вот трое пацанов пристают к девушкам. Александр отводит резких и дерзких в сторону и что-то говорит им несколько минут. Парни выходят на улицу освежиться.





У директора клуба во время дискотеки нет времени на то, чтобы просто постоять. То колонку надо поправить, то провода, то собаку вывести, которая упорно возвращается в зал и сидит под стульями, то во дворе оценить ситуацию. В коротких промежутках он рассказывает, что сюда приходят люди от 16 до 35 лет. И очень часто потанцевать приезжают родители с детьми. В подтверждение его слов на крыльце появляется женская компания.

Алеся здоровается с Александром, обсуждает местные новости и количество людей на танцполе. Еще только полночь, а зал уже почти набит до отказа.

— А это моя мама — Ольга. Тоже пришла потанцевать, — говорит Алеся, показывая на моложавую женщину. Ольга только смеется и шутит: дожила до того момента, что с дочкой можно ходить на танцы. Все смеются и скрываются в помещении.

— У нас есть свои старожилы, которые ходят к нам уже по 8 лет. Вот Руслан, Вова, Ольга — показывает на танцующих в зале людей Александр. — А еще, конечно, как и в любом клубе есть пары, которые здесь познакомились, а потом поженились.

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«Если денег не хватит, оплачу из своего кармана»

— Плёбы в почете, — Вадим ждет друзей около входа. Они должны привезти ему деньги — зарплата у парня только во вторник. Сходу знакомится и обещает пригласить на «медляк». Как только сможет попасть в зал, конечно.

— Почему такое странное название — Плёбы?

— Так в простонародье называют Плебановцы. И когда мы в нашей группе Вконтакте решили как-то назвать клуб, выиграло именно название Плёбы. Так и стали рекламировать. Сначала мы печатали дома на цветном принтере флаеры, разносили их в магазин, на почте в соседней деревне просили девочек, чтобы с газетой раздавали местным жителям. Сейчас сарафанное радио делает эту работу.

В плёбской группе — 4 тысячи подписчиков. Там размещаются анонсы мероприятий, объявления, ищут потерянные после танцев вещи и даже паспорта. Кстати, без документа на дискотеку не пустят. Здесь все строго. И, несмотря на то, что все друг друга знают, детям до 16 лет вход на танцы заказан.





— Дни считают до шестнадцатилетия, чтобы прийти в «Плёбы», — смеется Александр и серьезно добавляет, что все происходит по закону, который ограничивает нахождение на улице лиц моложе 16 лет с 23.00 до 6.00 часов. Дискотека начинается в 23.30, поэтому с обидами местного подрастающего поколения ничего поделать не может.

— Или вот например постановление Совмина № 582 — я, как организатор дискотеки, должен сам организовывать охрану общественного правопорядка, но нас всего трое. Кто этим будет заниматься? Было бы неплохо, если бы этим занималась милиция на безвозмездной основе — мы же государственное учреждение. Денег у нас нет, чтобы оплатить соответствующие услуги. Здесь каждый раз волнуешься — удастся ли собрать средства, чтобы оплатить артистов или диджея. Публика же у нас искушенная, поэтому приходится придумывать каждый раз что-то новое, стараемся привезти интересных артистов. У нас было файер-шоу «Огненные вороны» из Лиды, цыганское шоу «Чяюри», диджеи из Гродно, Лиды, Волковыска, приезжал Евгений Якуш с танцевальной программой. Но это всегда авантюра — каждый раз думаешь — сможешь ли собрать денег для артистов. Иногда выходишь просто в ноль. Конечно, если денег не хватит — оплачу из своего кармана — обещания надо выполнять.

— А кого бы вы хотели пригласить из известных артистов, если бы была такая возможность?

— «Brutto» бы… Но вряд ли они поедут. И денег таких у нас нет. Прошлым летом хотели пригласить Александра Солодуху, но ценник для нас оказался неподъемным. А так идей много.





Александр с удовольствием делится мечтами о том, что можно было бы сделать в местном клубе. И кинотеатр, и комнату для караоке, а рядом на улице — веревочный парк. Все бы это пользовалось популярностью у местных жителей, которые с удовольствием откликаются на любые новые идеи. Только, чтобы музыка играла.