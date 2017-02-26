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Белстат: зарплаты бюджетников в январе сократились на 7,7%
27.02.2017 19:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Номинальная начисленная средняя зарплата в январе 2017 года в организациях бюджетной сферы составила 561,5 рубля, говорится в сообщении Национального статистического комитета.
По сравнению с номинальной зарплатой в декабре 2016 года она снизилась на 7,7%.
По данным Белстата, реальная зарплата (зарплата, скорректированная на уровень инфляции) в бюджетном секторе сократилась по сравнению с декабрем 2016 года на 8,5%.
Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко во время последней пресс-конференции потребовал в 2017 году обеспечить средний уровень номинальных зарплат по стране в эквиваленте 500 долларов США. Он подчеркнул, что это требование должно быть выполнено неукоснительно, однако предупредил, что эмиссии "пустых денег" в экономику не будет.
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В среднем в бюджетной сфере в январе работники получали немногим более 560 рублей. Реальные зарплаты за январь упали на 8,5%.
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