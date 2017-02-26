МИНСК, 27 фев – Sputnik. Номинальная начисленная средняя зарплата в январе 2017 года в организациях бюджетной сферы составила 561,5 рубля, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

По сравнению с номинальной зарплатой в декабре 2016 года она снизилась на 7,7%.

По данным Белстата, реальная зарплата (зарплата, скорректированная на уровень инфляции) в бюджетном секторе сократилась по сравнению с декабрем 2016 года на 8,5%.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко во время последней пресс-конференции потребовал в 2017 году обеспечить средний уровень номинальных зарплат по стране в эквиваленте 500 долларов США. Он подчеркнул, что это требование должно быть выполнено неукоснительно, однако предупредил, что эмиссии "пустых денег" в экономику не будет.