﻿ Белстат: зарплаты бюджетников в январе сократились на 7,7%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белстат: зарплаты бюджетников в январе сократились на 7,7%

27.02.2017 19:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Номинальная начисленная средняя зарплата в январе 2017 года в организациях бюджетной сферы составила 561,5 рубля, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Белстат: зарплаты бюджетников в январе сократились на 7,7%
© Sputnik/
Зарплаты в январе в Беларуси упали почти на 80 рублей

По сравнению с номинальной зарплатой в декабре 2016 года она снизилась на 7,7%.

По данным Белстата, реальная зарплата (зарплата, скорректированная на уровень инфляции) в бюджетном секторе сократилась по сравнению с декабрем 2016 года на 8,5%.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко во время последней пресс-конференции потребовал в 2017 году обеспечить средний уровень номинальных зарплат по стране в эквиваленте 500 долларов США. Он подчеркнул, что это требование должно быть выполнено неукоснительно, однако предупредил, что эмиссии "пустых денег" в экономику не будет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среднем в бюджетной сфере в январе работники получали немногим более 560 рублей. Реальные зарплаты за январь упали на 8,5%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Пенные вечеринки уже не в моде". Репортаж с деревенской дискотеки, куда приезжают городские
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика