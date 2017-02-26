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Шуневич: центры содержания мигрантов будут в Витебске, Гомеле и Лиде
27.02.2017 19:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Центры временного содержания нелегальных мигрантов будут находиться в Гомеле, Витебске и Лиде, сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
© REUTERS Akintunde Akinleye
ЕС
"Реализация инициативы запланирована не раньше 2018 года. Центры разместятся в Витебске, Гомеле и Лиде на базе имеющейся инфраструктуры органов внутренних дел", – приводит
Министр отметил, что над вопросами создания центров работает специальная группа, в составе которой сотрудники представительства Международной организации по миграции и МВД. При этом управление надзорно-исполнительной деятельности МВД уже подобрало для них конкретные помещения.
"Еще раз подчеркну: центры будут предназначены исключительно для содержания иностранцев, ожидающих депортации, а не для размещения беженцев", – подчеркнул Шуневич.
Ранее о соглашениях с ЕС по миграции высказался президент республики Александр Лукашенко. Он заявил, что
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Глава МВД напомнил, что центры будут предназначены исключительно для содержания иностранцев, ожидающих депортации.
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