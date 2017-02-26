МИНСК, 27 фев – Sputnik. Центры временного содержания нелегальных мигрантов будут находиться в Гомеле, Витебске и Лиде, сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.



© REUTERS Akintunde Akinleye Лукашенко покритиковал "свядомых": отстойника мигрантов у нас не будет

ЕС выделит Беларуси семь миллионов евро для реализации проекта международной технической помощи в решении проблемы роста количества нелегальных мигрантов. Программа предусматривает модернизацию центров временного содержания для нелегалов. Предоставление Беларуси финансирования предусмотрено так называемой Ежегодной программой действий за 2016 год.

"Реализация инициативы запланирована не раньше 2018 года. Центры разместятся в Витебске, Гомеле и Лиде на базе имеющейся инфраструктуры органов внутренних дел", – приводит БелТА слова Шуневича.

Министр отметил, что над вопросами создания центров работает специальная группа, в составе которой сотрудники представительства Международной организации по миграции и МВД. При этом управление надзорно-исполнительной деятельности МВД уже подобрало для них конкретные помещения.

"Еще раз подчеркну: центры будут предназначены исключительно для содержания иностранцев, ожидающих депортации, а не для размещения беженцев", – подчеркнул Шуневич.

Ранее о соглашениях с ЕС по миграции высказался президент республики Александр Лукашенко. Он заявил, что не допустит превращения страны в "отстойник" для нелегалов . "Нам чужие мигранты здесь не нужны", — сказал глава государства.