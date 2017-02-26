В Беларуси центры временного содержания незаконных мигрантов будут созданы в Витебске, Гомеле и Лиде. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.



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Вопросами создания центров занимается специальная рабочая группа, в состав которой входят сотрудники МВД и белорусского представительства Международной организации по миграции (МОМ). «До конца года им предстоит решить много организационных вопросов, поэтому сама реализация инициативы запланирована не раньше 2018 года, — сказал министр. — Центры разместятся в Витебске, Гомеле и Лиде на базе имеющейся инфраструктуры органов внутренних дел».

Конкретные помещения для центров уже подобраны управлением надзорно-исполнительной деятельности МВД. «Во избежание кривотолков еще раз подчеркну: центры будут предназначены исключительно для содержания иностранцев, ожидающих депортации, а не для размещения беженцев», — отметил он.

Также руководитель министерства добавил, что миграционная ситуация в стране остается стабильной. В 2016 году органы внутренних дел выявили 15 организованных групп нелегальных мигрантов общей численностью 69 человек. Кроме того, было раскрыто 69 преступлений по фактам организации незаконной миграции, а также 319 преступлений, связанных с нарушением срока запрета въезда в Беларусь иностранцами. «За нарушение законодательства из страны выдворено 2332 иностранных гражданина. Список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, пополнился больше чем на 8 тыс.», — проинформировал министр.