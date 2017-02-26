Часть студентов, которые приехали в Беларусь из Бангладеш учиться и «пропали», оказались во Франции, некоторых задержали пограничники Латвии, рассказал в интервью БЕЛТА министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. По словам министра, целью их попадания в Беларусь была последующая миграция в Евросоюз.



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«Сейчас нам доподлинно известно, что реальной целью въезда большинства из них была последующая миграция в Евросоюз. По предварительной информации, некоторые студенты все же смогли попасть во Францию, а других задержала пограничная охрана Латвии. Сейчас они ожидают решения о выдворении», — рассказал Игорь Шуневич.

Он сообщил, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем при участии посла Бангладеш в России и Министерства образования «выработана общая позиция по дальнейшей организации въезда граждан Бангладеш для обучения в Беларуси».

Напомним, в середине января милиция нашла шесть иностранных студентов, которые приехали учиться в Витебский государственный технологический университет. Молодые люди пытались прорваться в Европу, незаконно пересекли границу. Пропажа обнаружилась и в Белорусском государственном экономическом университете. После чего руководство университетов обратилось в правоохранительные органы. Молодые люди приезжали в Беларусь, чтобы получить официальный статус и потом попасть в Евросоюз. Первую партию беглецов уже вернули на родину.