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Часть "пропавших" в Беларуси студентов из Бангладеш оказалась во Франции, других задержали в Латвии
27.02.2017 21:07 — Новости Общества | Tut.by
Часть студентов, которые приехали в Беларусь из Бангладеш учиться и «пропали», оказались во Франции, некоторых задержали пограничники Латвии, рассказал в интервью
«Сейчас нам доподлинно известно, что реальной целью въезда большинства из них была последующая миграция в Евросоюз. По предварительной информации, некоторые студенты все же смогли попасть во Францию, а других задержала пограничная охрана Латвии. Сейчас они ожидают решения о выдворении», — рассказал Игорь Шуневич.
Он сообщил, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем при участии посла Бангладеш в России и Министерства образования «выработана общая позиция по дальнейшей организации въезда граждан Бангладеш для обучения в Беларуси».
Напомним, в середине января милиция
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По словам главы МВД, целью их попадания в Беларусь была последующая миграция в Евросоюз.
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