|
МВД рассмотрит предложения по вопросам безопасности в торговых центрах
27.02.2017 21:36 — Новости Общества | Tut.by
Министерство внутренних дел рассмотрит поступившие предложения по вопросам безопасности в торговых центрах, рассказал в интервью
Департамент охраны МВД проверил более 800 торговых и развлекательных центров, а также многофункциональных зданий.
«Выяснилось, что подразделения департамента охраняют или контролируют почти 53% из них. Ведомственная охрана по лицензии работает еще на более чем 34% объектов. Без охраны обходятся только 12,6% проверенных мест. При этом их руководители отказываются от охранных услуг, так как 44,7% из них считают существующие меры достаточными, а 37,9% сетуют на отсутствие финансовых возможностей», — сообщил глава МВД.
По его словам, предложения по обеспечению безопасности посетителей торговых центров обсуждали на совещинии в МВД 15 февраля с участием госорганов и представителей некоммерческого объединения «Ассоциация розничных сетей».
«Удалось достичь определенных конкретных договоренностей, о чем в скором времени мне будет отдельно доложено», — добавил министр.
В Минске сейчас
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие именно предложения рассмотрят правоохранители глава МВД не уточнил.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии