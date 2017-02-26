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МВД рассмотрит предложения по вопросам безопасности в торговых центрах

27.02.2017 21:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство внутренних дел рассмотрит поступившие предложения по вопросам безопасности в торговых центрах, рассказал в интервью БЕЛТА министр внутренних дел Игорь Шуневич. Какие именно предложения рассмотрят правоохранители он не уточнил.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Департамент охраны МВД проверил более 800 торговых и развлекательных центров, а также многофункциональных зданий.

«Выяснилось, что подразделения департамента охраняют или контролируют почти 53% из них. Ведомственная охрана по лицензии работает еще на более чем 34% объектов. Без охраны обходятся только 12,6% проверенных мест. При этом их руководители отказываются от охранных услуг, так как 44,7% из них считают существующие меры достаточными, а 37,9% сетуют на отсутствие финансовых возможностей», — сообщил глава МВД.

По его словам, предложения по обеспечению безопасности посетителей торговых центров обсуждали на совещинии в МВД 15 февраля с участием госорганов и представителей некоммерческого объединения «Ассоциация розничных сетей».

«Удалось достичь определенных конкретных договоренностей, о чем в скором времени мне будет отдельно доложено», — добавил министр.

В Минске сейчас проходят судебные заседания по нападению с бензопилой на посетителей торгового тентра «Новая Европа». Нападавшему, Владу Казакевичу, на момент совершения преступления не было 18 лет. 8 октября он пришел в торговый центр с бензопилой и топором и бросился на людей. 43-летняя продавец оптики Елена Александронец погибла на месте, еще две женщины пострадали. Парня признали вменяемым. Прокурор просит для него 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Какие именно предложения рассмотрят правоохранители глава МВД не уточнил.

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