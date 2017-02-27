Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс на соискание премий за лучшую научную работу. Учреждено семь премий за лучшую научную работу в размере 250 базовых величин каждая. Три премии — в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук, три — в области биологии, химии, медицины, аграрных наук и наук о Земле. И еще одна — в области гуманитарных и социальных наук.

Соискателями премий НАН Беларуси могут быть граждане Беларуси — ученые или коллективы ученых (не более трех человек), опубликовавшие результаты исследований в монографиях, циклах статей в ведущих научных журналах, выполнившие разработки, практическая реализация которых отражает решение значительной научной и/или практической проблемы. Выполнение научной работы и публикация ее результатов должны относиться к периоду последних пяти лет. Допускается включение в цикл более ранних наиболее важных, тематически связанных с работой публикаций и других результатов исследований. Авторефераты и рукописи диссертационных работ в состав материалов на конкурс не включаются.

Право выдвижения работ на соискание премий НАН Беларуси имеют академики и члены-корреспонденты НАН Беларуси по своей специальности, ученые и научно-технические советы организаций академии наук. Работа может быть выдвинута учеными или научно-техническими советами других белорусских организаций, в том числе учреждений высшего образования или их факультетов, совместно с ученым или научно-техническим советом организации НАН Беларуси.

Материалы с надписью «На соискание премии НАН Беларуси 2017 года» в одном экземпляре нужно представить до 1 октября 2017 года в отдел премий, стипендий и наград управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси.

БЕЛТА