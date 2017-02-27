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Из Сочи — с медалью
27.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Стали известны призеры III зимних Всемирных военных игр в слаломе среди женщин
Сегодня в Сочи завершаются III зимние Всемирные военные игры CISM. В программу игр 2017 года было включено семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах.
Наши Вооруженные Силы на армейской олимпиаде представляли спортсмены-инструкторы 2‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь Мария Шканова и братья Даниил и Владислав Чертины. Белорусские армейцы выступали в дисциплине горнолыжного спорта — слаломе.
В воскресенье были подведены итоги в слаломе в личном зачете. Лучшее время у женщин по результатам двух заездов показала итальянка Ирен Цуртони (1 минута 38,51 секунды). Второе место у нашей соотечественницы Марии Шкановой (1:38,93), бронзовую медаль завоевала француженка Лори Мужель (1:38,97).
К слову, для Марии Шкановой это уже не первая награда в нынешнем сезоне: ранее она завоевала три медали на XXVIII Всемирной зимней универсиаде в Казахстане — золото в слаломе, серебро в суперкомбинации и бронзу в гигантском слаломе.
Соб. инф.
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Стали известны призеры III зимних Всемирных военных игр в слаломе среди женщин Сегодня в Сочи...
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