Стали известны призеры III зимних Всемирных военных игр в слаломе среди женщин





Сегодня в Сочи завершаются III зимние Всемирные военные игры CISM. В программу игр 2017 года было включено семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах.

Наши Вооруженные Силы на армейской олимпиаде представляли спортсмены-инструкторы 2‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь Мария Шканова и братья Даниил и Владислав Чертины. Белорусские армейцы выступали в дисциплине горнолыжного спорта — слаломе.

В воскресенье были подведены итоги в слаломе в личном зачете. Лучшее время у женщин по результатам двух заездов показала итальянка Ирен Цуртони (1 минута 38,51 секунды). Второе место у нашей соотечественницы Марии Шкановой (1:38,93), бронзовую медаль завоевала француженка Лори Мужель (1:38,97).

К слову, для Марии Шкановой это уже не первая награда в нынешнем сезоне: ранее она завоевала три медали на XXVIII Всемирной зимней универсиаде в Казахстане — золото в слаломе, серебро в суперкомбинации и бронзу в гигантском слаломе.

Соб. инф.