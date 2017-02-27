Сегодня республиканскому государственно-общественному объединению «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» исполняется 90 лет со дня образования. За эти годы ДОСААФ внес большой вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности государства. Старейшее общественное объединение страны с высоким качеством решает государственно значимые задачи по патриотическому воспитанию граждан, подготовке молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Оно готовит специалистов для всех силовых структур, активно развивает технические и авиационные, военно-прикладные виды спорта. Все эти и другие задачи определены в соответствующем указе Президента Республики Беларусь.



Официально белорусскому оборонному обществу 90 лет, но зарождаться оно начало на пять лет раньше. Сразу же после Гражданской войны в связи с сокращением численности армии обучение трудящихся военному делу было возложено на военно-научные общества. Их первичными организациями стали военно-научные кружки в воинских частях и кружки военных знаний при красноармейских клубах.

В апреле 1922 года состоялось открытие военно-научного клуба частей Минского гарнизона, стали создаваться авиационные уголки и секции, модельные и планерные кружки, библиотеки. В уездах и волостях республики началось активное создание первичных организаций. К концу 1923 года в ячейках состояло свыше 18 тысяч человек. Именно в тот период закладывались основные формы и методы оборонной работы среди населения.

В 1923 году образовалось Белорусское общество друзей воздушного флота (БОДВФ), а в 1924 году — Общество друзей химической обороны и химической промышленности (Доброхим). В 1925 году БОДВФ и Доброхим объединились в Общество друзей авиационной и химической обороны и промышленности (Авиахим). 28 февраля 1927 года состоялся объединенный пленум Авиахима и Общества содействия обороне БССР, который принял решение о слиянии двух организаций в Осоавиахим. От этой даты и идет отсчет образования нашего республиканского объединения.