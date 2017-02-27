В скандинавской мифологии Тор — бог грома и молнии, защищающий людей от великанов‑чудовищ. В масштабах же белорусской армии «Тор-М2» — это тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны.

В декабре 2016 года батарея «Торов» поступила на вооружение 740‑й зенитной ракетной бригады. Недавно во время совместной тренировки соединений и воинских частей Вооруженных Сил нашей страны на территории бывшего авиационного полигона Полесский состоялось боевое крещение этих ЗРК. Причем для военнослужащих боевые пуски стали не только дебютными, но и экспериментальными.





…В день пусков мне довелось наблюдать за слаженными действиями одного из расчетов. Руководил им вчерашний выпускник Военной академии лейтенант Константин Лещевич. Для молодого офицера, конечно, очень волнительный момент… Он и его заместитель сержант Сергей Евстратенко, механик-водитель рядовой Сергей Астрейко действовали безошибочно. В уверенных действиях расчета во время боевой работы чувствовалась абсолютная слаженность — одно из важнейших условий эффективной стрельбы.

И вот расчеты зенитной ракетной батареи «Тор-М2» получили приказ на уничтожение «вражеских» крылатых ракет. Задачу для них усложняли погодные условия. В роли мишени — снаряд реактивной системы залпового огня «Град».

Цель поражена! Через некоторое время средства объективного контроля подтверждают это. Расчет лейтенанта Лещевича сработал на отлично.

Спустя минуту еще три боевые машины не оставили шансов крылатым ракетам условного противника.

Расчеты зенитной ракетной батареи «Тор-М2» поразили все мишени и получили по итогам боевых пусков оценку «отлично». Высоко оценил действия военнослужащих и присутствовавший на стрельбе министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. Тому подтверждение — награды из рук главы военного ведомства.

Если первые батареи, поступившие в Беларусь, проверяли на деле в степях Ашулука, то сейчас так называемые стыковочные стрельбы, подчеркнем, проходили на территории Беларуси. И здесь обнаруживать и поражать цели гораздо сложнее. Так считает и начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО полковник Александр Астраух.

— Для «Тор-М2» это были весьма сложные цели с малой отражающей поверхностью. То, что мы поразили их ракетами данного ЗРК, подтверждает: комплекс готов поражать перспективные средства воздушного нападения, — поделился Александр Николаевич. — Если же сравнивать пуски на Полесском с Ашулуком, тут есть одна существенная разница. На Ашулуке равнинно-пустынная местность, без углов закрытия, без препятствий, это упрощает обстановку. На Полесском же реальная обстановка, которая у нас существует, она позволяет в полной мере расчетам реализовать себя. А еще правильно использовать то вооружение и военную технику, которые они эксплуатируют, именно привязываясь к данной местности.

За пусками батареи ЗРК «Тор-М2» наблюдал Игорь Иванов — директор по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода «Купол» — ведущего предприятия России по производству зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор»:

— Все машины прекрасно отработали по сложным целям. Это говорит о том, что производимая нашим заводом техника отвечает самым современным требованиям. Кроме того, та модификация, которая поставляется в вашу страну, стоит на шасси Минского завода колесных тягачей. Для ваших климатических условий такое шасси прекрасно подходит, — резюмировал Игорь Анатольевич. — Мы надеемся на продолжение работ по военно-техническому сотрудничеству между нашим заводом и Вооруженными Силами Республики Беларусь. Нам очень приятно, что руководство Вооруженных Сил вашей страны по достоинству оценивает наш комплекс.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора