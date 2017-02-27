В минувшие выходные состоялась передача ряда воинских частей и подразделений, сформированных из военнослужащих запаса, 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра в подчинение Западному оперативному командованию.

В торжественной обстановке под звуки военного оркестра начальник 72 ОУЦ гвардии полковник Константин Чернецкий доложил командующему войсками Западного оперативного командования генерал-майору Виктору Хренину о готовности к передаче в подчинение ряда воинских частей и подразделений.





— Сейчас проходит прием ряда воинских частей и подразделений в состав Западного оперативного командования, работает комиссия по оценке их готовности и способности к выполнению поставленных задач, — рассказал командующий войсками ЗОК генерал-майор Виктор Хренин. — Вскоре с военнообязанными начнутся тактические учения. Им предстоит совершить марш комбинированным способом на два полигона Западного оперативного командования.

Поясним: военнослужащие запаса будут совершенствовать свое армейское мастерство на 174‑м полигоне ВВС и войск ПВО и 230‑м общевойсковом полигоне.

— Я ничуть не жалею, что попал на сборы, — поведал в беседе старший сержант запаса Алексей Аникеев. — Мы вспоминали навыки, приобретенные ранее, чувства в этот момент передать словами просто невозможно — я словно помолодел. На предстоящих учениях будем стараться выполнить возложенные на нас задачи, поразить все мишени. Считаю, что настоящий мужчина должен уметь постоять за свою семью, за свое Отечество.

Алексей Клинцевич, фото автора