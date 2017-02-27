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Закалка «боем»

27.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях в рамках комплексной проверки боевой готовности войск на 230‑м общевойсковом полигоне прошли мероприятия по слаживанию одного из подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, которое сформировали из числа военнослужащих, призванных из запаса.

Перед прибытием на полигон подразделением было выполнено несколько задач: перемещение и получение бронетранспортеров в 969‑й базе резерва танков, а также их последующая перевозка в пункт назначения железнодорожным транспортом.

Перед началом стрельб военнообязанные под руководством командиров рот прошли инструктаж. А затем в течение дня все экипажи БТР‑70 под руководством командира батальона выполнили комплекс мероприятий по приведению вооружения боевых машин к нормальному бою.



…И вот с директрисы доносятся команды офицеров. Бронетранспортеры уже на огневых позициях. Экипажи получают у командиров рот последние уточнения. Им напоминают порядок выполнения упражнения, место и положение для стрельбы, порядок выдвижения на огневой рубеж, очередность стрельбы экипажей.

— К бою! — прозвучала команда.

Наблюдая за действиями подчиненных, оценку их действиям дал заместитель начальника 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра — начальник оперативно-мобилизационного отделения гвардии полковник Андрей Жук.



— Главной особенностью этих мероприятий является участие в них призванных из запаса, — отметил офицер. — Пройдя на базе 72 ОУЦ двухнедельный курс занятий по огневой, тактической, технической и специальной подготовке, военнообязанные в полной мере выполнили возлагаемые на них задачи. Отрадно, что каждый из них добросовестно относится к своим обязанностям, понимает важность и необходимость происходящего.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора

 
 
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