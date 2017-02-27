В рамках комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил Республики Беларусь военнообязанные, призванные из запаса в группу артиллерии механизированной бригады Западного оперативного командования, получили задачу совершить марш на полигон 51-й гвардейской артиллерийской бригады Осиповичский. При этом выполнить его предстояло по сложному маршруту в условиях лесистой и болотистой местности, в обход населенных пунктов.









В кратчайшие сроки личный состав подразделений группы артиллерии подготовил вверенное им вооружение, военную и специальную технику и успешно прибыл в указанный район. Примечательно, что по пути на полигон им предстояло также преодолеть водную преграду — реку Свислочь. Тут им на помощь пришли призванные из запаса военнообязанные понтонно-мостового батальона 188‑й гвардейской инженерной бригады.

Под руководством гвардии подполковника Михаила Тупальского эти запасники осуществили подготовку подъездных путей к водной преграде, навели гати через болото и оборудовали сорокаметровый наплавной мост через реку. Артиллеристы переправили свои боевые машины на противоположный берег реки Свислочь и продолжили движение.

Начальник штаба — первый заместитель командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона старший лейтенант запаса Виктор Булан уверен, что совершение такого марша в непростых погодных условиях — бесценный опыт.

— Наш личный состав ответственно подошел к выполнению мероприятий по преодолению ста пятидесяти километров в составе колонны боевой техники, — рассказал Виктор Михайлович. — Могу заверить: для нас подобные мероприятия очень важны. Я считаю, что каждый уважающий себя мужчина всегда должен быть готов встать в армейский строй.

Едва прибыв на полигон Осиповичский, артиллеристы-запасники тут же, как говорится, ринулись в учебный бой. Им предстояло выполнить задачи с закрытых огневых позиций.

Зарядив самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» 152‑мм выстрелами, личный состав расчетов занял свои места внутри боевых машин. Вскоре заревели дизельные двигатели…

Я расположился у командно-штабной машины старшего офицера на второй батарее старшего лейтенанта запаса Дмитрия Коваленко. Он еще раз уточнил установки для стрельбы, принял от командиров орудий доклады о готовности вести огонь по целям. Прошло немного времени, и офицер запаса произнес: «Батарея, залпом, триста… тридцать… три!».

Дружный залп «Акаций» — и все снаряды легли точно в цель.

К слову, как признался Дмитрий Николаевич, он был уверен в своих товарищах. Сам он некогда проходил срочную военную службу в гаубичном артиллерийском дивизионе, уволился в запас с должности заместителя командира взвода.

Выполнив боевые стрельбы с закрытых позиций, артиллеристы-запасники отправились в район подготовки техники. Впереди у них еще одно испытание. Снова выполнить марш — уже в составе эшелона на другой полигон, им предстоит держать очередной ратный экзамен.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора