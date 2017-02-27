В Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил состоялось торжественное собрание Военно-научного общества, посвященное 60‑й годовщине со дня его образования.

Ученый секретарь совета Военно-научного общества при Центральном Доме офицеров полковник в отставке Анатолий Аранович напомнил историю создания и развития организации, объединяющей военных ветеранов с богатым жизненным и профессиональным опытом.





Сегодня Военно-научное общество при ЦДО проводит значительную работу по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих и населения, сплочению офицерского корпуса, сохранению офицерских традиций, подготовке допризывной молодежи к военной службе.

Поздравить членов Военно-научного общества с юбилеем пришел заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь по научной работе полковник Николай Бузин.

В своем поздравительном слове Николай Евгеньевич отметил уникальность Военно-научного общества как организации офицеров и генералов, обладающих огромным опытом, знаниями, пониманием и жизни, и военной службы.

Полковник Николай Бузин поблагодарил членов Военно-научного общества за активную борьбу против фальсификации истории Великой Отечественной войны, утверждение исторической истины, за воспитание молодежи, работу по сохранению духовной преемственности поколений и вручил от имени министра обороны ценные подарки группе активистов Военно-научного общества. Среди награжденных — участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Николай Иванов, ветераны Вооруженных Сил генерал-лейтенант в отставке Виктор Королёв, полковники в отставке Анатолий Аранович, Леонид Цыганков, подполковник в отставке Борис Долготович, старший лейтенант в отставке Иван Архипов.

Поздравили членов Военно-научного общества с юбилеем и поблагодарили за значительный вклад в сохранение исторической памяти, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и плодотворное сотрудничество начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров генерал-майор в отставке Владимир Бамбуров, проректор по государственной авиации — начальник военного факультета в Белорусской государственной академии авиации полковник Андрей Говин, ученый секретарь Института истории Национальной академии наук Андрей Соловьянов, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Леонид Макуров, представители других государственных и общественных организаций.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Владимира Блинова