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В новый район сосредоточения

27.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В рамках комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил ряд воинских частей и подразделений 72 ОУЦ получили приказ совершить многокилометровый комбинированный марш в новый район для выполнения поставленных учебно-боевых задач.

Накануне приписной состав восстанавливал на 227‑м общевойсковом знания и навыки по своим военно-учетным специальностям. В ходе отработки вопросов профессиональной выучки и подготовки вооружения, военной и специальной техники к боевому применению военнообязанные проявили живой интерес, старание, инициативу и трудолюбие. В полевых условиях организованно прошло боевое слаживание развернутых подразделений.

Накануне прошли также плановые занятия по восстановлению профессиональных навыков и слаживанию ремонтных подразделений. Прошедший смотр готовности показал, что снятые с длительного хранения подвижные ремонтные мастерские и другая специальная техника готовы к эксплуатации и практическому производственному процессу по восстановлению ВВСТ в полевых условиях.

Вчера последний эшелон с загруженной на железнодорожные платформы тяжелой гусеничной техникой убыл к месту назначения. Колонны колесной техники отправились в указанный район своим ходом по заранее отработанному маршруту. В ходе совершения многокилометрового марша на Доманово особое внимание обращено на соблюдение мер безопасности и скоростного режима, сохранность боевой техники и военного имущества.

На 230‑м общевойсковом полигоне подразделениям предстоит выполнить очередные учебно-боевые задачи по предназначению. Настрой и моральный дух у воинов — высокий, боевой! Нет сомнения в том, что и на незнакомой местности они успешно пройдут ратные испытания.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр»

 
 
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