Во второй половине февраля в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция «ДОСААФ Беларуси — 90 лет: история, развитие, перспективы». В ней приняли участие председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман и его заместители — Владимир Сероштан, Александр Драгун, Алексей Мирошниченко, Андрей Горбатовский и Виктор Сержан.





На пресс-конференцию также были приглашены директора лучших автомобильных и спортивных школ, представители аэроклубов ДОСААФ, спортсмены оборонного общества — призеры и победители чемпионатов Европы и мира, руководители народного музея истории ДОСААФ и музея авиационной техники Минского аэроклуба ДОСААФ.

Первому слово было предоставлено председателю Центрального совета ДОСААФ генерал-майору запаса Ивану Дырману. Он кратко рассказал, чем сегодня живет оборонное общество и каковы перспективы его развития.

Иван Дырман и его заместители охотно отвечали на многочисленные вопросы журналистов. У каждого из должностных лиц для представителей массмедиа была припасена своя «домашняя информационная заготовка».

Особый интерес у представителей СМИ вызвала тема развития в оборонном обществе нового направления — подготовки специалистов по обслуживанию беспилотников. Иван Дырман рассказал, что ДОСААФ сейчас активно занимается подготовкой операторов и техников беспилотных летательных аппаратов (БЛА) гражданского назначения на базе Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ, расположенного в столице на улице Игнатенко, 7. В начале ноября состоялся первый выпуск операторов БЛА, успешно сдавших практический экзамен на летном поле Минского аэроклуба.

Общая продолжительность обучения не превышает одного месяца. За этот период, даже абсолютно несведущего в данной сфере человека преподаватели готовят до уровня уверенного специалиста. Происходит это за счет качества и интенсивности обучения.

Сейчас ДОСААФ изучает вопрос о закупке тренажера для подготовки специалистов этого перспективного направления.

