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Медик: угроза жизни пострадавших от взрыва в Скиделе сохраняется

27.02.2017 21:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Врачи оценивают состояние женщин, пострадавших при взрыве на ОАО "Скидельский сахарный комбинат", как тяжелое, угроза их жизни сохраняется, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Дмитрий Мазолевский.

Медик: угроза жизни пострадавших от взрыва в Скиделе сохраняется
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент на заводе в районном центре произошел 25 февраля ночью: в здании комбината взорвалась пылевоздушная смесь – обширные ожоги получили пять работниц предприятия, троих из них оперативно доставили в Минск для оказания медицинской помощи. Как сообщил Мазолевский, доставленных в БСМП троих пострадавших уже прооперировали.

"Провели хирургическую обработку ожоговых ран, уточнили площади, глубины ожогов, выполнили обработку, наложили повязки. Состояние у них тяжелое, у всех троих. Все они находятся на искусственной вентиляции легких", – сказал завотделением.

Ранее УСК по Гродненской области по факту взрыва было возбуждено уголовное дело – из-за халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас все три женщины, находящиеся в БСМП, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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