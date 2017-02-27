МИНСК, 27 фев – Sputnik. Врачи оценивают состояние женщин, пострадавших при взрыве на ОАО "Скидельский сахарный комбинат", как тяжелое, угроза их жизни сохраняется, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Дмитрий Мазолевский.



© Sputnik / Виктор Толочко Медики предлагают сдать кровь для пострадавших от взрыва в Скиделе

Инцидент на заводе в районном центре произошел 25 февраля ночью: в здании комбината взорвалась пылевоздушная смесь – обширные ожоги получили пять работниц предприятия , троих из них оперативно доставили в Минск для оказания медицинской помощи. Как сообщил Мазолевский, доставленных в БСМП троих пострадавших уже прооперировали.

"Провели хирургическую обработку ожоговых ран, уточнили площади, глубины ожогов, выполнили обработку, наложили повязки. Состояние у них тяжелое, у всех троих. Все они находятся на искусственной вентиляции легких", – сказал завотделением.

Ранее УСК по Гродненской области по факту взрыва было возбуждено уголовное дело – из-за халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия .