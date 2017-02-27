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Медик: угроза жизни пострадавших от взрыва в Скиделе сохраняется
27.02.2017 21:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Врачи оценивают состояние женщин, пострадавших при взрыве на ОАО "Скидельский сахарный комбинат", как тяжелое, угроза их жизни сохраняется, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Дмитрий Мазолевский.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент на заводе в районном центре произошел 25 февраля ночью: в здании комбината взорвалась пылевоздушная смесь –
"Провели хирургическую обработку ожоговых ран, уточнили площади, глубины ожогов, выполнили обработку, наложили повязки. Состояние у них тяжелое, у всех троих. Все они находятся на искусственной вентиляции легких", – сказал завотделением.
Ранее УСК по Гродненской области по факту взрыва было возбуждено уголовное дело – из-за
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Сейчас все три женщины, находящиеся в БСМП, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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