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Шуневич о стрельбе на Новый год: милиционеру не хватило физподготовки
27.02.2017 20:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Сотруднику милиции, который стрелял в новогоднюю ночь из табельного оружия в минчанина, в стрессовой ситуации не хватило физической подготовки и опыта, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
© Sputnik Виталий Аньков
Инцидент в Минске
"Нарушений в действиях сотрудника милиции нет. Считаю, что здесь больше вопросов моральной и физической подготовки, способности принимать верные решения в критических ситуациях", – цитирует
Он также отметил, что в данном случае очевидно, что тогда молодому милиционеру не хватило оперативного опыта и этих навыков.
Расследованием инцидента в настоящее время занимается Следственный комитет Беларуси. В отношении напавшего на милиционера мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и предъявлено обвинение.
Как ранее сообщал Sputnik, и милиционер, и минчанин после произошедшего были доставлены в медицинские учреждения: у сотрудника ГУВД была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, нападавший получил – два огнестрельных ранения, стопы и груди.
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Глава Министерства внутренних дел полагает, что в действиях милиционера не было нарушения.
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