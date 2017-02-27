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Шуневич о стрельбе на Новый год: милиционеру не хватило физподготовки

27.02.2017 20:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Сотруднику милиции, который стрелял в новогоднюю ночь из табельного оружия в минчанина, в стрессовой ситуации не хватило физической подготовки и опыта, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Шуневич о стрельбе на Новый год: милиционеру не хватило физподготовки
© Sputnik Виталий Аньков
ГУВД: стрелявший в минчанина милиционер с места ЧП не сбегал

Инцидент в Минске произошел 1 января в одном из домов на улице Любимова: правоохранители прибыли на вызов соседей из-за шума, а открывший дверь квартиры мужчина несколько раз ударил сотрудника ГУВД. Затем минчанин пытался отобрать у милиционера пистолет, из-за чего последний был вынужден сделать один предупредительный выстрел, а затем два прицельных. 

"Нарушений в действиях сотрудника милиции нет. Считаю, что здесь больше вопросов моральной и физической подготовки, способности принимать верные решения в критических ситуациях", – цитирует БелТА слова Шуневича.

Он также отметил, что в данном случае очевидно, что тогда молодому милиционеру не хватило оперативного опыта и этих навыков. 

Расследованием инцидента в настоящее время занимается Следственный комитет Беларуси. В отношении напавшего на милиционера мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и предъявлено обвинение. 

Как ранее сообщал Sputnik, и милиционер, и минчанин после произошедшего были доставлены в медицинские учреждения: у сотрудника ГУВД была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, нападавший получил – два огнестрельных ранения, стопы и груди.

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Теги: Минск
 
 
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Глава Министерства внутренних дел полагает, что в действиях милиционера не было нарушения.

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