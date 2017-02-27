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Пользователи сообщили о "поломке" соцсети "ВКонтакте"

27.02.2017 20:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Пользователи популярной социальной сети "ВКонтакте" начали массово сообщать о сбоях в ее работе.

Первые сообщения о некорректном функционировании соцсети появились около 19:30, традиционно о них сразу заговорили в русскоязычном сегменте Twitter.

По информации пользователей, в соцсети недоступны для прослушивания аудиофайлы, а также не загружаются изображения.

Пока руководство соцсети никак не прокомментировало ситуацию со сбоями в работе "ВКонтакте".

 
Теги: Минск
 
 
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Пока руководство соцсети никак не прокомментировало ситуацию со сбоями в работе "ВКонтакте".

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