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Пользователи сообщили о "поломке" соцсети "ВКонтакте"
27.02.2017 20:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Пользователи популярной социальной сети "ВКонтакте" начали массово сообщать о сбоях в ее работе.
Первые сообщения о некорректном функционировании соцсети появились около 19:30, традиционно о них сразу заговорили в русскоязычном сегменте Twitter.
По информации пользователей, в соцсети недоступны для прослушивания аудиофайлы, а также не загружаются изображения.
Пока руководство соцсети никак не прокомментировало ситуацию со сбоями в работе "ВКонтакте".
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Пока руководство соцсети никак не прокомментировало ситуацию со сбоями в работе "ВКонтакте".
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