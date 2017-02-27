МИНСК, 27 фев – Sputnik. Пользователи популярной социальной сети "ВКонтакте" начали массово сообщать о сбоях в ее работе.

Первые сообщения о некорректном функционировании соцсети появились около 19:30, традиционно о них сразу заговорили в русскоязычном сегменте Twitter.

По информации пользователей, в соцсети недоступны для прослушивания аудиофайлы, а также не загружаются изображения.

R.I.P. сервер с картинками Вконтакте — Rushkovsky (@Rushkovsky_) 27 февраля 2017 г.

Давайте поможем команде "Вконтакте" и скинемся им на операцию по выпрямлению рук — Саняяя.. (@The_47kingdom) 27 февраля 2017 г.

Пока руководство соцсети никак не прокомментировало ситуацию со сбоями в работе "ВКонтакте".