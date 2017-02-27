Проблемы насилия в семье необходимо решать оперативно, чтобы не допустить серьезных последствий, заявил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по профилактике ГУОПП МОБ МВД Беларуси Олег Каразей.





«Профилактике правонарушений в семье, насилия над женщинами МВД уделяет серьезное внимание: проводятся профилактические беседы, более 6 тыс. человек состоят на учете по проблемам домашнего насилия. Свыше 1 тыс. агрессоров по предписанию покинули совместное жилое помещение. МВД разъясняет женщинам возможности получения помощи, ее может оказать не только милиция, но и территориальные центры социального обслуживания населения. Проблему насилия над женщиной нельзя откладывать, ее необходимо решать оперативно, избегая серьезных последствий», — сказал Олег Каразей.

Представитель МВД привел данные, что за год происходит около 2,5 тыс. правонарушений, связанных с домашним насилием, совершается около 100 убийств, порядка 300 тяжких телесных повреждений. С 2013 года в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность не только за телесное, но и психологическое воздействие.

«В последние годы актуальным становится вопрос не только о физическом, но и о психологическом насилии над женщиной. В решении этой проблемы необходимо учитывать семейные и рабочие отношения, круг общения женщины. Комиссия по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике (Палаты представителей) активно сотрудничает с общественными организациями по решению данной проблемы. Совместная работа уже дает определенные результаты», — отметила председатель этой комиссии, депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.

В Беларуси совместно с МВД реализуется программа Фонда ООН в области народонаселения в сфере противодействия гендерному насилию. Партнерами проекта выступают Верховный суд Беларуси, Генеральная прокуратура, Минтруда и соцзащиты, Министерство здравоохранения.

Дом и насилие. Специальный проект TUT.BY