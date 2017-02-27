Доброе утро!

Ну что, куда летите? Наверное, распродажа «Белавиа» — одно из самых обсуждаемых событий последних суток. Дешевые билеты на популярные рейсы раскупили за прошлую ночь, но компания все время добавляет места по акции. Акция продлится еще сегодня, поспешите. Из экзотических для нас стран особенно привлекателен по цене, говорят, Иран.





ВАЖНОЕ

Евросоюз на год продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси и санкции в отношении четырех чиновников (бывшего министра внутренних дел Владимира Наумова, бывшего главы Администрации президента Виктора Шеймана, экс-главы МВД Юрия Сивакова и командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко), которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов. Наш МИД, в свою очередь, заверил , что Беларусь продолжит взаимодействие с ЕС для полной отмены санкций.

Наш долг России за газ растет : российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что разногласия по газовому вопросу остаются, а Минск должен уже 600 млн долларов. Говорит, переговоры идут «сложно».

Вчера Белстат опубликовал данные об уровне безработицы . Они отличаются от тех, которые мы привыкли видеть в официальных отчетах — это данные о фактической безработице за 2016 год. Безработных в прошлом году оказалось 5,8% от экономически активного населения — и это просто невероятно много.

Мы давно следили за двумя резонансными процессами, и вот один из них вчера закончился, а второй подходит к концу. Сергея Муравьева, брата недавно осужденного на 11 лет бизнесмена Александра Муравьева, приговорили к ограничению свободы и освободили из-под стражи в зале суда. А «парня с бензопилой» Влада Казакевича прокурор просит приговорить к 15 годам лишения свободы. «К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое», — абсолютно спокойно заявил вчера обвиняемый во время последнего слова.

Стройка бизнес-центра в Куропатах временно приостановлена : руководство компании-застройщика приняло решение приостановить работы до урегулирования конфликта. Напомним, уже неделю рядом с объектом дежурят оппозиционные активисты . Вчера же в администрации Первомайского района прошли общественные слушания по застройке Зеленого Луга. Гражданские активисты и местные жители принесли на открытое собрание тысячу подписей за пересмотр проекта строительства бизнес-центра около Куропат. Но обращение не рассмотрели . В ответ на это вечером активисты снова провели возле стройплощадки акцию протеста. А мы узнали, как за последние несколько лет поменялись границы охранной зоны вокруг урочища.





Наконец хоккеисты заставили нас плакать от счастья! Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2. После четырех игр счет в серии 3:1. Пятый матч пройдет в среду в Ярославле.

ПОПУЛЯРНОЕ

«Стройка века», похоже, оказалась никому не нужна. Вторую кольцевую дорогу открыли более двух месяцев назад, и AUTO.TUT.BY съездил на трассу, чтобы посмотреть, кто пользуется ею сейчас. Спойлер: читайте наш триллер «Дорога и пустота» .

Минчанка Марина уже несколько месяцев пишет письма в разные инстанции с необычной просьбой — привлечь мужа Александра к уголовной ответственности за то, что сорвал с нее цепочку, которую подарил перед свадьбой. Милиция же не видит в действиях Александра состава преступления: сам подарил, сам и забрал. Разбирались, кому принадлежит дареное .

У нас — просто шикарный репортаж с сельской дискотеки . Да такой, что на нее даже из облцентра приезжают. В деревне Плебановцы Волковысского района следят за трендами: пенные вечеринки, говорят, уже не в моде, пенопластовые тоже. А что же происходит ночами в сельском клубе, куда потанцевать набивается по 200 человек?





Легендарная гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион пять медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 года — и выручила за их продажу 230 тысяч долларов.

Не пропустите очень забавное видео: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника. Правда, все равно заработал фол в проходе под кольцо.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Рассказываем про конфуз с объявлением победителя кинопремии «Оскар» и странные шутки ведущего церемонии. Если вы все пропустили, то «Ла-ла-лэнд» побыл «Лучшим фильмом года» всего 2 минуты, а настоящим победителем объявили «Лунный свет». Но ситуация там возникла странная .

Ипэшники рассказали о своих проблемах и выбрали лучший регион для бизнеса. Цифры статистики «проголосовали» за Минск, а сами предприниматели — за Брест. А вот какой регион признали самым недоброжелательным — читайте здесь .

Наш редактор 42.TUT.BY Дима Смирнов сейчас в Барселоне — делает вид, что работает на выставке MWC-2017. Там, если помните, вчера презентовали обновленную Nokia 3310 за 49 евро. А вот здесь Дима расскажет о том, почему вы ее никогда не купите.

Еще одно интересное мнение: Дмитрий Гурский, директор «Айдиономикс» и партнер инвестфонда «Хаксус», среди проектов которого — известный MSQRD, размышляет о том, какое место занимает наша страна в IT-мире . Мы — IT-чудо (как считаем сами) или все же небольшой региональный игрок с сотыми долями процента рынка?

У нас получилось чумовое видео : чтобы скрасить серые будни, TUT.BY решил посмотреть на реакцию пассажиров поезда бизнес-класса на выступление шоу-дуэта «Два буслы» . И все было бы иначе, если бы в этом же вагоне не оказался человек-баян, участник многочисленных конкурсов за границей Виталий Воронко .

А вот еще одно чумовое видео — но не наше: Mark Formelle выпустил креативный ролик о том, как сексуальные мужчины шьют белье. На самом деле, говорят, в цехах компании никаких мужчин нет и в помине, но если кому-то охота посмотреть на обнаженные торсы привлекательных мачо — вам сюда .





Все новости понедельника, 27 февраля

Если вы можете помочь — сделайте это: недавно на сахарном комбинате в Скиделе прогремел взрыв , тяжело пострадали женщины-работницы. Минские врачи из ожогового центра просят сдать для них и других пациентов кровь. Куда обращаться — узнаете здесь . Спасибо за неравнодушие.

Ваша редакция