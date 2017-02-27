В прошлое воскресенье ярмарка «Мир книг» на улице Янки Купалы работала последний день. Перед сносом павильонов под застройку территории арабским инвестором предприниматели освобождают помещения и разъезжаются на новые места. Одни переезжают в ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей и оставляют за собой название ярмарки, а другие — в ТЦ «Купаловский» на Октябрьской площади. Мы съездили на обе точки, пообщались с предпринимателями и хозяевами ярмарки, а также узнали, где же останется книжный костяк и почему все не переехали в одно место.





Выставка-ярмарка «Мир книг» на «БелЭкспо» работала в Минске с 2000 года. 27 февраля 2017-го в павильонах практически никого не осталось. Вокруг — коробки с упакованными книгами. Хозяева ждут, когда в машины погрузят весь товар и увезут на новое место. У входа здания и на некоторых столах можно увидеть объявление «С 1 марта ярмарка «Мир книг» работает в ТРЦ «Арена-Сити». Поэтому первым делом отправляемся туда.





ТРЦ «Арена-Сити». Аренда в два раза ниже и переехали почти все книги

В «Арена-Сити» ярмарка будет занимать весь третий этаж. Здесь рабочие уже разгружают книги, а также устанавливают столы и стеллажи.

О том, почему большая часть участников ярмарки переехала в ТРЦ «Арена-Сити», а некоторые — в ТЦ «Купаловский» нам рассказывают директор «Мир книг» Дмитрий Макаров и председатель совета предпринимателей Игорь Фейгин.





В первую очередь они объясняют, что на новое место с прежним названием «Мир книг» переехали почти все «книжники». Говорят, что хозяева павильонов с дисками, открытками и играми ушли в ТЦ «Купаловский» — они к ярмарке больше не имеют никакого отношения и теперь работают самостоятельно.

— С книжками там ушло 2−3 человека. У нас было 180 столов. Сюда мы привезли где-то 150. В «Арена-Сити» мы не взяли тех, кто имеет большие долги по аренде и тех, кто продает побочный товар — у нас все же ярмарка «Мир книг». Но мы никому не отказывали, всех приглашали.

Макаров говорит, что со всеми должниками все равно будут разбираться. При необходимости — в судебном порядке.





По словам мужчин, места для переезда выбирали тщательно, рассматривали около 20 вариантов. Прорабатывался вопрос и о переезде ярмарки в другие здания в центре города, например на Хлебозавод № 1. Но как нам пояснили, к дате переезда выяснилось, что вопрос с отоплением в этом здании так и не решен. Еще один из рассматриваемых вариантов — ТЦ «Метрополь». Но он не устроил из-за цены аренды и небольшой проходимости.

— «Арена-Сити» выбрали потому что нам здесь могли предложить 1000 свободных квадратных метров, а до лета мы нарастим территорию до 2000.

На других точках площадь предлагали меньше и хозяев ярмарки она не устраивала — только в павильонах на «БелЭкспо» «Мир книг» занимал 1100 квадратных метров.

— Тут намного больше плюсов, чем в любом другом месте: бесплатная парковка на 1400 мест, аренда в два раза ниже, чем на «БелЭкспо». И нам ее обещали не менять в течение 5 лет. Тут есть люди. А главное, тут у нас есть возможность роста.





Фейгин говорит, что книги из-за стоимости аренды станут даже дешевле и появятся скидки.

— «Купаловский» мы не рассматривали потому что нам просто предлагали там заполнить пустоты — это 50 роллетов. Нас эта площадь не устраивала. И они не хотели менять формат вещевого торгового центра на книжную ярмарку.

Макаров говорит, что инфраструктура в торговом центре «Купаловский» не так развита, как в «Арена-Сити».

— Кроме того, это очень перспективный район. Здесь ходит много транспорта, мы на рекламе все маршруты расписали.

В «Арена-сити» скоро уберут столы и расставят стеллажи, чтобы сделать свободный доступ к книгам для покупателей. Первое время ярмарка будет работать с 1 марта без выходных с 11.00 до 19.00. А 5 мая на День печати здесь планируют провести торжественное открытие.

ТЦ «Купаловский». Несколько павильонов с книгами, диски, игры и открытки

В «Купаловском» хозяев, которые переезжают на новые места, находим у фонтанов неподалеку от буфета. Говорят на ярмарке их уже назвали «дети подземелья». Занято здесь около 25 павильонов.

Владелец книжного интернет-магазина Артур расставляет с помощницами книги по стеллажам. Говорит, что давно хотел открыть свою точку и его покупатели часто приезжают на самовывоз, поэтому остался в центре города.

— Понимаете в чем суть организатора ярмарки — взять в аренду большую часть и продать ее за дорого. Вот почему сравнялся центр города и окраина по цене аренды. Если посмотреть по чем они сдают… Разница ощутима.





Виктор заканчивает раскладывать журналы в новом павильоне и говорит, что тоже после опроса постоянных клиентов решил переехать сюда.

— Время покажет кто из нас прав и чьи плюсы перевесят. Это риск каждого и он присущ бизнесу. Насколько я знаю, сюда приедет 13 человек. Это где-то 25−30% от прошлой ярмарки. Единственная проблема здесь — это стоянка. Но хорошо, что прямо здесь есть метро.

Одна из хозяек тоже выставляет товар с книгами. По соседству уже открыт павильон с настольными играми. Женщина не готова представляться. Говорит, что не хочет конфликта с директором ярмарки.

— Мне «Арена-Сити» не понравилась тем, что моим клиентам туда далеко ездить. То есть если я перееду, я это дело потеряю.





Все хозяева павильонов на «Купаловском» говорят, что покупателей устраивал только центр города. Мол, сейчас никого не волнует атмосферное место для книголюбов и продавцы идут туда, куда к ним готовы прийти покупатели. Кроме того, по словам предпринимателей, аренда здесь немного ниже, чем в «Арена-Сити».

— Сюда отдельно пошли самостоятельные предприниматели. Напрямую заключили договоры. Они отдельно откроют книжный ряд. А то, что должники — ну, всем тяжело. И туда ушли с долгами. Последние два месяца сложно было — многие думали, что мы уже вообще не работаем. Февраль был очень убыточным.

«Каждый же выбирает за свои деньги новое место», — добавляет напоследок хозяйка павильона.