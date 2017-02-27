В 2017 году в Гродно продолжится реставрация комплекса Старый замок, на Вишневце продолжится строительство новой поликлиники, около Лапенок начнется закладка нового микрорайона, а в Островце сдадут водозабор. О строительных планах на Гродненщине рассказывает «Гродненская правда».



Фото: Алексей Шота, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2017 год предусмотрено, что средства будут сконцентрированы на объектах, вводимых в эксплуатацию в этом году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности. О том, на какие важнейшие объекты Гродненщины выделяются средства государственной и областной инвестиционных программ, рассказывает председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Михаил Петух.

— Для нашей области с учетом создания инфраструктуры в Островце выделено 151 миллион 55 тысяч рублей. В прошлом году эта цифра составляла 143,6 миллиона рублей. Значительно больше средств предусмотрено также областной инвестиционной программой.

Из бюджетов республики и области в равных долях выделяются средства на строительство детского дома семейного типа. Продолжится реставрация комплекса Старый замок. Она будет финансироваться из республиканского и областного бюджетов — выделяется более одного миллиона рублей

Активно ведется строительство трапезных и дополнительных корпусов, предназначенных для приема и обслуживания туристов и улучшения быта монашеской общины, в Свято-Успенском монастыре в Жировичах. Строительные работы на монастырском подворье будут продолжены благодаря выделенным средствам, предусмотренным Государственной инвестиционной программой. В следующем году планируется завершить гостиницу для туристов и паломников. На это выделено 1,4 миллиона рублей.

На перенос воинской части, которая располагалась около Лапенок, выделено два миллиона рублей. На освободившемся месте начнется закладка нового района высотной жилой застройки Грандичи. По словам Михаила Петуха, ввести новый объект со всей инфраструктурой планируется в 2018 году.

В Островце в нынешнем году сдается такой важнейший комплекс, как водозабор. Средства в инвестиционных программах предусмотрены также на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, который сдадут в следующем году. Во втором жилом районе города атомщиков построят детский сад на 190 мест, начнут строительство еще одного детского дошкольного учреждения в этом же микрорайоне. В Островецком районе продолжится строительство пограничной заставы «Буйки», ее должны сдать в эксплуатацию в нынешнем году.

Областной инвестиционной программой на строительную отрасль выделят более 108 миллионов рублей, в том числе на жилищное строительство предусмотрено 56,9 миллиона рублей. 41,7 миллиона рублей предназначены для возведения объектов социального назначения. Самый главный среди них — поликлиника на 650 посещений в микрорайоне Вишневец.

Выделено 12,3 миллиона рублей, чтобы ввести поликлинику в нынешнем году. Бывшая железнодорожная больница реконструируется под областной кожвендиспансер: предусмотрены средства на завершение строительства первого пускового комплекса.