МИНСК, 28 фев — Sputnik. Главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович намерен обратиться к руководству Администрации президента с просьбой поддержать идею создания общенационального мемориала в урочище Куропаты.



© Sputnik/ Виктор Толочко Нужен мемориал: свое решение проблемы Куропат предложили Костел и ЛДПБ

"Я как редактор буду обращаться на высокий политический уровень, в руководство Администрации президента, чтобы идеи, высказанные за нашим "круглым столом", были поддержаны, и власть взяла их под свою опеку. И открытие этого памятного знака должно пройти на высоком государственном уровне", — заявил Якубович во время круглого стола, посвященный проблеме Куропат.

Все участники встречи, которая прошла в редакции издания, высказались за необходимость создания мемориала.

"Здесь похоронены люди"

Большинство участников круглого стола высказались против "национальной" интерпретации трагедии. О том, что репрессии проводились по национальному признаку, заговорил историк Игорь Кузнецов. Он напомнил, что порядка 70% местных жертв, которые впоследствии были реабилитированы, составляли белорусы.

"Анализ данных по 80 тысячам реабилитированных (из более чем 250 тысяч репрессированных судебными и несудебными органами) показал: до 70 процентов составляли белорусы, около 20 процентов — поляки, остальные — евреи, русские и представители других национальностей", — сказал Кузнецов.



© Sputnik / Виктор Толочко Противостояние в Куропатах: активисты не пускают технику на площадку

Якубович возразил историку, что эти цифры могут быть объяснимы тем, что белорусы — титульная нация, и их было большинство.

"Давайте говорить о политических репрессиях, потому что во главу угла в тридцатые и последующие годы ставилась не борьба с каким бы то ни было народом, а догматические идейные принципы, ну и, конечно, борьба за власть внутри партии…", — парировал Якубович.

При этом он подчеркнул, что Куропаты не должны превращаться в полигон для эксгумаций и проведения медэкспертиз. Они должны быть местом массового захоронения и упокоения.

"Там, на мой взгляд, должен быть огромный, кричащий плакат: "Здесь похоронены люди". Не носители тех или иных политических взглядов, не фигуранты "ошибок" во время антитроцкистского партголосования 1927 года, не дутые "японские шпионы", а просто — люди. Как мы их разделим, на какие полочки положим их кости? Никак! Вот что мы обязаны, так это послать обществу месседж: давайте снимем головные уборы и тихо в душе помолимся!", — сказал редактор "СБ".

Покаяние

О возможном покаянии перед невинными жертвами говорил директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Владимир Адамушко. По его мнению, этот шаг мог бы привести к разрядке напряжения вокруг темы Куропат.



© Sputnik/ Виктор Толочко Шествие в Куропаты на Дзяды 14

"Может быть, для окончательной разрядки противоречий вокруг этой темы в самом деле стоит на каком-либо уровне попросить у невинных жертв прощения за произошедшее. Мы не виноваты в том, но мы потомки тех, кто это сделал. А Куропаты вполне могут стать символом политических репрессий и местом для покаяния за них. Нам такое место нужно!", — сказал Адамушко.

Резко против этой идеи выступил Якубович. Сослался на то, что "уже не то время".

"За что и перед кем каяться мне, вам, миллионам белорусов? Нельзя трагедию превращать в театральную постановку! Это нужно делать серьезно и без эмоциональных излишеств", — сказал Якубович.

Он напомнил, что помимо тех, кто отдавал и исполнял приказы, было огромное количество "активистов", которые писали доносы. И тогда нынешним активистам также нужно быть готовым, возможно, увидеть свои фамилии в этих списках.

По мнению Якубовича, в сегодняшних условиях правильнее вести речь о мемориале и профессиональной работе историков.

Архивы и учебники

Адамушко рассказал во время круглого стола, что интереса к документам, которые касаются расстрелов в Куропатах и хранятся в Национальном архиве Беларуси, нет. Хотя доступ к этим документам получить можно.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: мужчина приковал себя наручниками к грузовику в Куропатах

"Собираясь на этот "круглый стол", я провел мониторинг в Национальном архиве и посмотрел, кто работал по этой теме. Кроме покойного профессора Платонова, вашего покорного слуги и еще двух-трех человек, там никто в последние годы не был. А материалы в этом архиве, поверьте, не менее интересные, чем в архивах спецслужб. Идите, изучайте. Но прежде чем критиковать эти источники, с ними надо познакомиться", — сказал Адамушко.

Якубович также высказался о необходимости дальнейшего изучения темы.

"Я не разделяю тезис, что если тема "непроходная", то пусть лежит и тлеет. Любая общественно не обсужденная тема, чего бы она ни касалась, сродни спрятанной под ковер мине с часовым механизмом. Это не решение проблемы: она бахнет самым неожиданным образом, в ненужное время и в ненужном месте. Проблемы нельзя прятать под ковер", — сказал главный редактор "СБ".

Участники круглого стола также отметили необходимость более корректного изложения темы Куропат в школьных учебниках.

БРСМ и "молодофронтовцы" — на уборку территории

С идеей привлечь студентов к облагораживанию Куропат выступил декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский.

"Молодежь, студенчество, БГУ, например, могут взять шефство над этим местом, помочь обустроить. Хорошо, если памятник будет строиться отчасти на народные деньги", — сказал Шадурский.

Среди других идей, которые прозвучали во время круглого стола были: провести весной с участием и БРСМ и "молодофронтовцев" работы по наведению порядка в Куропатах, организовать благотворительную акцию по сбору средств и разработать проект памятного знака.