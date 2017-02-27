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Бывший и.о. начальника ГАИ Волковыцкий на суде признал вину

28.02.2017 10:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ЛЯХОВИЧИ, 28 фев – Sputnik. Суд Ляховичского района во вторник начал слушания по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, передает корреспондент Sputnik из зала суда.

Бывший и.о. начальника ГАИ Волковыцкий на суде признал вину
© Sputnik / Виктор Толочко
Бывшему и.о. начальника Барановичской ГАИ предъявлено обвинение

ДТП с участием Волковыцкого произошло 26 ноября прошлого года. Он, находясь за рулем Opel Zafira, совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка на пешеходном переходе, женщина погибла на месте. Бывшему и.о. начальника ГАИ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В зале присутствует около 30 человек, среди которых потерпевшие, родственники погибшей, свидетели и представители прессы. Волковыцкий говорит невнятно и тихо, смотрит в пол.

После разъяснения судом прав участникам разбирательства прокурор зачитал обвинение, заявив, что вина бывшего и.о. начальника ГАИ доказана. При этом родственники погибшей едва сдерживали слезы. Волковыцкий свою вину признал полностью. 

"26 ноябоя я находился в Ляховичах. Употребил спиртные напитки с 18:00 до 20:00, затем решил поехать в Барановичи. При подъезде к деревне Дарево я обратил внимание на спидометр и сбросил скорость. Двигаясь по деревне, видел пешеходный переход и никого не заметил на нем. Обратил внимание на припаркованный рядом автомобиль. Опасался, что из-за него кто-то выйдет. Потом посмотрел прямо и произошел наезд", – рассказал Волковыцкий.

По его словам, подъезжая к населенному пункту, он сбросил скорость со 100 до 60 км/ч, но потом за скоростью перестал следить.

Обвиняемый еще раз повторил, что полностью признает вину и раскаивается.

 
 
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Уволенный из ГАИ милиционер на суде заявил, что ехал со скоростью 100 км/ч, но в деревне снизил ее до 60 км/ч.

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