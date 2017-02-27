﻿ Выставка «Огонь человеческого сердца» покажет минчанам настоящих Мужчин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Выставка «Огонь человеческого сердца» покажет минчанам настоящих Мужчин

28.02.2017 10:54 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

С 25 февраля по 25 марта в Минске проходит фотовыставка «Огонь человеческого сердца». Ее героями являются настоящие Мужчины, способные зажечь сердца своим примером и воодушевить идущих следом за ними.

Выставка «Огонь человеческого сердца» приурочена ко Дню защитника Отечества. Она является продолжением ряда социальных городских инициатив, реализуемых объединенными усилиями информационного социально-благотворительного учреждения «Бейби Стори», коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз», интеллектуального агентства «Бугулов Консалтинг» под патронажем Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета. Экспонатами выставки стали сюжетные фотографии, в которых раскрываются различные ипостаси понятия «настоящий мужчина».

Перед зрителями раскроются истории людей, сумевших реализовать себя в тех или иных сферах, традиционно считающихся «мужскими». Одни из них — например, пожарные или каскадеры — ежедневно сталкиваются с риском и необходимостью преодолевать обстоятельства в силу профессиональных обязанностей; другие могут стать примером упорства и настойчивости ради достижения поставленных целей — от чемпионских титулов в том или ином виде спорта до создания преуспевающего бизнеса.

«Тема актуальности роли мужчины в жизни общества для нас не нова, мы обращались к ней и раньше — в частности, в рамках проекта Baby Story, который затрагивал значимость отцовства и роли мужчины как отца и мужа. На этот раз мы решили сменить ракурс, чтобы дополнить образ настоящего мужчины другими важными штрихами — такими, как целеустремленность, успешность, умение отвечать на вызовы и находить выходы из сложных ситуаций. В этом отношении герои нашей выставки могут стать прекрасным примером для подражания для мальчиков, юношей — да и для многих взрослых. И именно портрет такого человека, за которым хочется идти, который способен зажечь сердца других огнем, пылающим в его душе, мы и стремились создать», — отмечает руководитель информационного социально-благотворительного проекта «Бейби Стори» и организатор мероприятия Наталья Мирончук.

В экспозиции принимают участие работы, созданные фотохудожником Юлией Мацкевич. Представленные на выставке фото сопровождаются уникальными текстами: выдержками и цитатами из бесед с героями, благодаря которым каждая история раскрывается перед посетителями во всей полноте. Автором этих интервью является журналист, главный редактор журналов «Малышок» и «Свадебный сезон» Наталья Микулик.

Место проведения выставки – ТРЦ Galleria Minsk, расположенный по проспекту Победителей, 9.

На открытии выставки

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 25 февраля по 25 марта в Минске проходит фотовыставка «Огонь человеческого сердца». Ее героями являются настоящие Мужчины, способные зажечь сердца своим примером...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бывший и.о. начальника ГАИ Волковыцкий на суде признал вину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика