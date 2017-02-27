С 25 февраля по 25 марта в Минске проходит фотовыставка «Огонь человеческого сердца». Ее героями являются настоящие Мужчины, способные зажечь сердца своим примером и воодушевить идущих следом за ними.

Выставка «Огонь человеческого сердца» приурочена ко Дню защитника Отечества. Она является продолжением ряда социальных городских инициатив, реализуемых объединенными усилиями информационного социально-благотворительного учреждения «Бейби Стори», коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз», интеллектуального агентства «Бугулов Консалтинг» под патронажем Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета. Экспонатами выставки стали сюжетные фотографии, в которых раскрываются различные ипостаси понятия «настоящий мужчина».

Перед зрителями раскроются истории людей, сумевших реализовать себя в тех или иных сферах, традиционно считающихся «мужскими». Одни из них — например, пожарные или каскадеры — ежедневно сталкиваются с риском и необходимостью преодолевать обстоятельства в силу профессиональных обязанностей; другие могут стать примером упорства и настойчивости ради достижения поставленных целей — от чемпионских титулов в том или ином виде спорта до создания преуспевающего бизнеса.

«Тема актуальности роли мужчины в жизни общества для нас не нова, мы обращались к ней и раньше — в частности, в рамках проекта Baby Story, который затрагивал значимость отцовства и роли мужчины как отца и мужа. На этот раз мы решили сменить ракурс, чтобы дополнить образ настоящего мужчины другими важными штрихами — такими, как целеустремленность, успешность, умение отвечать на вызовы и находить выходы из сложных ситуаций. В этом отношении герои нашей выставки могут стать прекрасным примером для подражания для мальчиков, юношей — да и для многих взрослых. И именно портрет такого человека, за которым хочется идти, который способен зажечь сердца других огнем, пылающим в его душе, мы и стремились создать», — отмечает руководитель информационного социально-благотворительного проекта «Бейби Стори» и организатор мероприятия Наталья Мирончук.

В экспозиции принимают участие работы, созданные фотохудожником Юлией Мацкевич. Представленные на выставке фото сопровождаются уникальными текстами: выдержками и цитатами из бесед с героями, благодаря которым каждая история раскрывается перед посетителями во всей полноте. Автором этих интервью является журналист, главный редактор журналов «Малышок» и «Свадебный сезон» Наталья Микулик.

Место проведения выставки – ТРЦ Galleria Minsk, расположенный по проспекту Победителей, 9.

На открытии выставки