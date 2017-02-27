Согласно официальным статистическим данным, безработица в Беларуси продолжает расти. Происходит это на фоне снижения реального уровня доходов и растущего в обществе напряжения, связанного с налогом на тунеядство.

Официальная безработица

Согласно данным из опубликованного накануне доклада Национального статистического комитета по занятости населения Беларуси, фактический уровень безработицы за 2016 год составил 5,8% от общего числа экономически активного населения.

Эти данные можно назвать сенсационными, ведь согласно официальной статистике, опять же, опубликованной Белстатаом, официальная зарегистрированная безработица на конце января 2017 года составила 0,9% от экономически активного населения страны, в декабре показатель был и того меньше - 0,8%. Таким образом, фактический уровень безработицы в шесть раз превысил официальный уровень зарегистрированной безработицы.

По официальным данным Белстат, в экономике Беларуси в декабре 2016 года было занято 4 млн 381,3 тыс. человек, что на 2% меньше, чем в декабре 2015 года. Согласно данным выборочного обследования домохозяйств, в прошлом году уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) составил 66,7% (в 2015 году — 68,1%), в том числе в трудоспособном возрасте — 80,9% (в 2015 году — 82%). Максимальный уровень занятости наблюдался в возрастной группе 40-44 лет — 90,2%. В январе 2017 года в экономике было занято 4 млн 367,2 тыс. человек.

Информация о фактической безработице получена Белстатом в ходе регулярного выборочного обследования домашних хозяйств.

Реальная зарплата и доход

По данным Белстат, в январе этого года зарплата категории населения, имеющей наименьшие заработки - бюждетников, упала на 7,7%. Средняя номинальная зарплата в бюджетных организациях в первом месяце этого года составила 561,5 рубля и сократилась по сравнению с декабрем на весьма ощутимые 46,6 рублей. Реальная заработная плата (с учетом инфляционного процесса) упала на 8,5% по сравнению с декабрем 2016 года.

Как ранее сообщала БДГ, средняя по Беларуси начисленная заработная плата в январе прогнозируемо, следуя традиционной сезонной динамике, сильно уменьшилась с декабря, составив 720,1 рублей. Несмотря на укрепление белорусского рубля, долларовый эквивалент средней зарплаты снизился значительно - на $37, до $372 (по курсу последних в месяце торгов на БВФБ) в эквиваленте.

Напомним также, что доходы граждан Беларуси за прошлый год по официальной информации «просели» на 7,3%, причем официально доходы граждан падают с 2015 года.