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Официальная безработица в Беларуси растет
28.02.2017 11:18 — Новости Общества | БДГ
Согласно официальным статистическим данным, безработица в Беларуси продолжает расти. Происходит это на фоне снижения реального уровня доходов и растущего в обществе напряжения, связанного с налогом на тунеядство.
Официальная безработица
Согласно данным из опубликованного накануне доклада Национального статистического комитета по занятости населения Беларуси, фактический уровень безработицы за 2016 год составил 5,8% от общего числа экономически активного населения.
Эти данные можно назвать сенсационными, ведь согласно официальной статистике, опять же, опубликованной Белстатаом, официальная зарегистрированная безработица на конце января 2017 года составила 0,9% от экономически активного населения страны, в декабре показатель был и того меньше - 0,8%. Таким образом, фактический уровень безработицы в шесть раз превысил официальный уровень зарегистрированной безработицы.
По официальным данным Белстат, в экономике Беларуси в декабре 2016 года было занято 4 млн 381,3 тыс. человек, что на 2% меньше, чем в декабре 2015 года. Согласно данным выборочного обследования домохозяйств, в прошлом году уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) составил 66,7% (в 2015 году — 68,1%), в том числе в трудоспособном возрасте — 80,9% (в 2015 году — 82%). Максимальный уровень занятости наблюдался в возрастной группе 40-44 лет — 90,2%. В январе 2017 года в экономике было занято 4 млн 367,2 тыс. человек.
Информация о фактической безработице получена Белстатом в ходе регулярного выборочного обследования домашних хозяйств.
Реальная зарплата и доход
По данным Белстат, в январе этого года зарплата категории населения, имеющей наименьшие заработки - бюждетников, упала на 7,7%. Средняя номинальная зарплата в бюджетных организациях в первом месяце этого года составила 561,5 рубля и сократилась по сравнению с декабрем на весьма ощутимые 46,6 рублей. Реальная заработная плата (с учетом инфляционного процесса) упала на 8,5% по сравнению с декабрем 2016 года.
Как ранее сообщала БДГ, средняя по Беларуси
Напомним также, что
Не стоит также забывать о том, что к безработным государство решило применить беспрецедентный метод борьбы с неучастием граждан в финансировании госрасходов -
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Согласно официальным статистическим данным, безработица в Беларуси продолжает расти. Происходит это на фоне снижения реального уровня доходов и растущего в...
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