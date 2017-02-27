ЛЯХОВИЧИ, 28 фев – Sputnik. Бывший исполняющий обязанности начальника Барановичской ГАИ, суд над которым начался в Ляховичах по резонансному делу о смертельном ДТП, не смог пояснить, почему он в тот день нетрезвым сел за руль своего легкового автомобиля, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Бывший и.о. начальника ГАИ Волковыцкий на суде признал вину

Судить Волковыцкого начали во вторник в Ляховичах. На заседании бывший и.о. начальника ГАИ раскаялся и полностью признал свою вину .

"Тормозить я не мог, потому что не смог отреагировать. Потому что, как только я обратил внимание, сразу произошел удар. Возможности затормозить не было", – сказал Волковыцкий.

Во время заседания прозвучала информация, что водительский стаж обвиняемого составляет 20 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД он ни разу за это время не привлекался. На вопрос судьи, почему бывший сотрудник ГАИ сел пьяным за руль, он не нашел, что ответить.

"Я даже сегодня не могу объяснить это и простить себе", – заявил Волковыцкий.

Он также рассказал, что в тот день пил водку в гараже у знакомого в Ляховичах, который устроился на новое место работы. При этом в первоначальных показаниях Волковыцкий утверждал, что выпил алкоголь уже после совершения ДТП. Эта версия, по его словам, была озвучена в состоянии стресса.

Находясь под следствием, он писал письма своей матери, просил встретиться с представителями потерпевшей стороны, чтобы возместить вред, размер которого не оговаривался. Мать Волковыцкого ему писала, что потерпевшие не хотят вести какие-либо переговоры. "Соберут сумму родители, есть возможность продать автомобиль", – сказал экс-начальник ГАИ.

До предъявления обвинения Волковыцкий свою вину отрицал, но затем изменил решение. На вопрос судьи, какие этому были причины, мужчина заявил, что осознал степень совершенного.

Как пояснил обвиняемый, пьяным за руль он никогда не садился и всегда звонил знакомым, чтобы забрали.

Резонансное ДТП произошло в Ляховичском районе 26 ноября 2016 года: Волковыцкий, управляя автомобилем Opel Zafira, сбил на пешеходном переходе 36-летнюю жительницу Слуцка , которая от полученных травм погибла на месте. Бывшему и.о. начальника ГАИ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

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