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В Могилеве милиция ищет организаторов "Марша нетунеядцев". Составлен первый протокол
28.02.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве милиция составила первый протокол за организацию несанкционированной акции — «Марша нетунеядцев». Административный процесс начат в отношении руководителя Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева, пишет
Владимиру Шанцеву вручили повестку в Ленинский РОВД днем 27 февраля на рабочем месте. Его вызвали в милицию как лицо, в отношении которого ведется административный процесс.
Вечером он вместе с журналистами и правозащитником Борисом Бухелем пришел в здание Ленинского РОВД. Шанцев представил их как своих представителей и потребовал, чтобы они присутствовали во время беседы и составления протокола. Однако майор Евгений Славников отказал им в этом.
Беседа длилась почти полтора часа. Шанцев сказал, что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении и протокол опроса. По мнению милиции, Шанцев был организатором несанкционированной акции — «Марша нетунеядцев», который прошел в Могилеве 19 февраля.
Владимир Шанцев также отметил, что видел среди документов три выписки из паспорта — его, координатора могилевского БХД Олега Аксёнова и лидера ОГП Анатолия Лебедько. По его мнению, их также могут привлечь к административной ответственности.
На данный момент дата суда по административному делу против Шанцева остается неизвестной.
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В РОВД опрашивали руководителя Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева.
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