﻿ В Могилеве милиция ищет организаторов "Марша нетунеядцев". Составлен первый протокол. 21.by
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В Могилеве милиция ищет организаторов "Марша нетунеядцев". Составлен первый протокол

28.02.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве милиция составила первый протокол за организацию несанкционированной акции — «Марша нетунеядцев». Административный процесс начат в отношении руководителя Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева, пишет mspring.online.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Владимиру Шанцеву вручили повестку в Ленинский РОВД днем 27 февраля на рабочем месте. Его вызвали в милицию как лицо, в отношении которого ведется административный процесс.

Вечером он вместе с журналистами и правозащитником Борисом Бухелем пришел в здание Ленинского РОВД. Шанцев представил их как своих представителей и потребовал, чтобы они присутствовали во время беседы и составления протокола. Однако майор Евгений Славников отказал им в этом.

Беседа длилась почти полтора часа. Шанцев сказал, что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении и протокол опроса. По мнению милиции, Шанцев был организатором несанкционированной акции — «Марша нетунеядцев», который прошел в Могилеве 19 февраля.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Владимир Шанцев также отметил, что видел среди документов три выписки из паспорта — его, координатора могилевского БХД Олега Аксёнова и лидера ОГП Анатолия Лебедько. По его мнению, их также могут привлечь к административной ответственности.

На данный момент дата суда по административному делу против Шанцева остается неизвестной.

«Марш нетунеядцев» в Могилеве собрал по приблизительной оценке около 400 человек. Собравшись на улице Ленинской, люди поднимались на импровизированную сцену и рассказывали свои истории, приводили доводы, почему они выступают против Декрета № 3. Затем участники мирной акции прошли колонной по улице Ленинской до площади Звезд. Там продолжили собирать подписи против декрета и за отзыв депутата от Могилева Александра Старовойтова.

 
Теги: Могилев
 
 
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В РОВД опрашивали руководителя Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева.

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