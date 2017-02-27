﻿ Подробности заказного убийства в Минске: задержан директор крупной фирмы вместе с дочкой и зятем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Подробности заказного убийства в Минске: задержан директор крупной фирмы вместе с дочкой и зятем

28.02.2017 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уже неделю трое фигурантов уголовного дела находятся за решеткой. Их подозревают в том, что они несколько месяцев пытались найти киллера, чтобы убрать своего партнера. Жизнь индивидуального предпринимателя оценили в 5 тысяч долларов.


Фото: Reuters

— Мы ничего не знаем, нас никто не уведомлял. Михаила Александровича (все имена изменены. — Прим. TUT.BY) нет на рабочем месте с 23 февраля, — рассказывают в приемной минской фирмы, которую возглавляет задержанный 58-летний бизнесмен.

Именно в этот день МВД сделало официальное заявление, что сотрудниками пятого управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД предотвращено совершение заказного убийства.

— Основным мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить 5 тысяч долларов. Благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совершение тяжкого преступления было предотвращено, — сообщает сайт МВД.

Как выяснил TUT.BY, за решеткой оказался 58-летний директор частной фирмы Михаил Александрович, его 28-летняя дочка Татьяна и 28-летний зять. Девушка работает на частном предприятии отца на руководящей должности.

Их фирма занимается проектными работами, обследованиями зданий и оборудований, делает профессиональную экспертизу по объектам. Среди клиентов крупнейшие белорусские банки, операторы сотовой связи, МАЗ, «Нафтан», «Мапид»…

— Татьяна на больничном с ребенком, — уверяют коллеги задержанной.

Ее страничка в социальной сети пестрит глянцевыми фотографиями: девушка позирует с огромными букетами цветов, нежно обнимает мужа и маленькую дочку, склоняет голову на плече отца. Подруга Татьяны и ее мама отказались от общения с TUT.BY.

Муж задержанной девушки, который тоже сейчас за решеткой, директор фирмы по пошиву спецодежды. Уже несколько дней его рабочий телефон переключает звонки на факс.

Всех троих подозревают в том, что они хотели убрать со своей дороги 33-летнего столичного предпринимателя. По информации МВД, родственники планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного минского бизнесмена.

— Продолжается расследование уголовного дела по ст. 147 УК «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». С участием подозреваемых проводятся необходимые следственные действия, выясняются все обстоятельства, — прокомментировал Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже неделю трое фигурантов уголовного дела находятся за решеткой. Их подозревают в том, что они несколько месяцев пытались найти киллера, чтобы убрать своего...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Выставка «Огонь человеческого сердца» покажет минчанам настоящих Мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика