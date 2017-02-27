Уже неделю трое фигурантов уголовного дела находятся за решеткой. Их подозревают в том, что они несколько месяцев пытались найти киллера, чтобы убрать своего партнера. Жизнь индивидуального предпринимателя оценили в 5 тысяч долларов.



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— Мы ничего не знаем, нас никто не уведомлял. Михаила Александровича (все имена изменены. — Прим. TUT.BY) нет на рабочем месте с 23 февраля, — рассказывают в приемной минской фирмы, которую возглавляет задержанный 58-летний бизнесмен.

Именно в этот день МВД сделало официальное заявление, что сотрудниками пятого управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД предотвращено совершение заказного убийства.

— Основным мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить 5 тысяч долларов. Благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совершение тяжкого преступления было предотвращено, — сообщает сайт МВД .

Как выяснил TUT.BY, за решеткой оказался 58-летний директор частной фирмы Михаил Александрович, его 28-летняя дочка Татьяна и 28-летний зять. Девушка работает на частном предприятии отца на руководящей должности.

Их фирма занимается проектными работами, обследованиями зданий и оборудований, делает профессиональную экспертизу по объектам. Среди клиентов крупнейшие белорусские банки, операторы сотовой связи, МАЗ, «Нафтан», «Мапид»…

— Татьяна на больничном с ребенком, — уверяют коллеги задержанной.

Ее страничка в социальной сети пестрит глянцевыми фотографиями: девушка позирует с огромными букетами цветов, нежно обнимает мужа и маленькую дочку, склоняет голову на плече отца. Подруга Татьяны и ее мама отказались от общения с TUT.BY.

Муж задержанной девушки, который тоже сейчас за решеткой, директор фирмы по пошиву спецодежды. Уже несколько дней его рабочий телефон переключает звонки на факс.

Всех троих подозревают в том, что они хотели убрать со своей дороги 33-летнего столичного предпринимателя. По информации МВД, родственники планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного минского бизнесмена.

— Продолжается расследование уголовного дела по ст. 147 УК «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». С участием подозреваемых проводятся необходимые следственные действия, выясняются все обстоятельства, — прокомментировал Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску.