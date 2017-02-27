МИНСК, 28 фев — Sputnik. Необычный сюрприз приготовили минчанам в канун Международного женского дня – 5 марта в столичном центре "Фристайл" пройдет спортивно-музыкальное шоу. В программе будут выступать звезды белорусской эстрады и профессиональные спортсмены.

Своим мастерством блеснут отечественные "русалки" – девушки из национальной команды по синхронному плаванию под руководством главного тренера Наталья Сахарук. Перед зрителями выступят восходящие звезды отечественной лыжной акробатики – воспитанников двукратного призера Олимпийских игр, а ныне старшего тренера национальной команды по фристайлу Дмитрия Дащинского. В шоу примут участие прыгуны в воду под руководством тренера Андрея Мамонтова.

Ярких красок программе добавит выступление Александра Солодухи, финалистки национального отбора "Евровидение – 2017" Анжелики Пушновой, финалиста российского проекта "Голос. Дети" Ярослава Соколикова, заслуженного деятеля искусств Беларуси Олега Елисеенкова, виртуоза-скрипача Сергея Бельцова, лауреата международных фестивалей и конкурсов ансамбля "Tutti".

Ведущим на этом празднике музыки и спота будет спортивный комментатор Арташес Антонян.