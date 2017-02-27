﻿ Солодуха и русалки: в центре "Фристайл" пройдет "Весенняя феерия". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Солодуха и русалки: в центре "Фристайл" пройдет "Весенняя феерия"

28.02.2017 11:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Необычный сюрприз приготовили минчанам в канун Международного женского дня – 5 марта в столичном центре "Фристайл" пройдет спортивно-музыкальное шоу. В программе будут выступать звезды белорусской эстрады и профессиональные спортсмены.

Своим мастерством блеснут отечественные "русалки" – девушки из национальной команды по синхронному плаванию под руководством главного тренера Наталья Сахарук. Перед зрителями выступят восходящие звезды отечественной лыжной акробатики – воспитанников двукратного призера Олимпийских игр, а ныне старшего тренера национальной команды по фристайлу Дмитрия Дащинского. В шоу примут участие прыгуны в воду под руководством тренера Андрея Мамонтова.

Ярких красок программе добавит выступление Александра Солодухи, финалистки национального отбора "Евровидение – 2017" Анжелики Пушновой, финалиста российского проекта "Голос. Дети" Ярослава Соколикова, заслуженного деятеля искусств Беларуси Олега Елисеенкова, виртуоза-скрипача Сергея Бельцова, лауреата международных фестивалей и конкурсов ансамбля "Tutti". 

Ведущим на этом празднике музыки и спота будет спортивный комментатор Арташес Антонян. 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивно-музыкальное шоу, в котором выступят профессиональные спортсмены и артисты белорусской эстрады пройдет 5 марта в столичном центре "Фристайл".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве милиция ищет организаторов "Марша нетунеядцев". Составлен первый протокол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика