Для подготовки и проведения торжеств, посвященных 100-летию милиции Беларуси, в среду и четверг по вечерам будет закрыто движение всех видов транспорта на нескольких участках столичных улиц. Подробности сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь».

1 и 2 марта, в период 20.30 до 00.00, будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Независимости — на участке от улицы Козлова по Свердлова, по улице Я. Купалы — на участке от Богдановича до Первомайской, а также по улице Ленина — на участке от проспекта Победителей до Ульяновской.

Какие именно мероприятия будут проводиться в ближайшие дни — МВД пока не сообщает.

Из-за торжеств в указанный период меняются трассы городского и пригородного транспорта. В частности:

— движение автобусов маршрутов № 100, 115Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК со стороны улицы Московская организуется по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова с выполнением на изменяемом участке для автобусного маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького», «Захарова» в обоих направлениях;

— движение автобусов пригородных маршрутов № 300Э, 1400-ТК от АВ «Центральный» организуется по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости и далее по маршрутам, в обратном направлении — по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская с разворотом через трамвайные пути по улице Бобруйская;

— движение автобусов маршрутов № 1, 69, 119С организуется от проспекта Победителей по улицам Немига, К. Цеткин, Бобруйская до разворотного кольца «Бобруйская» в прямом направлении, по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке для автобусных маршрутов № 1, 69 всех остановочных пунктов;

— движение автобусов маршрутов № 1056-ТК от проспекта Победителей, 1212-ТК от улицы Романовская Слобода организуется по улицам Немига, К. Цеткин, Бобруйская и далее по действующим трассам в прямом направлении, по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении;

— движение автобусов маршрутов № 23, 65 организуется до разворотного кольца «Городской Вал» (без выезда на проспект Независимости);

— движение автобусов маршрутов № 40, 50С организуется от улицы Московская по Толстого, Мясникова, Немига, Городской Вал (с разворотом через разворотное кольцо «Городской Вал»), Романовская Слобода, Кальварийская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— движение автобусов маршрутов № 18, 26 организуется по улицам Захарова, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Машерова в прямом и обратном направлениях с выполнением остановочных пунктов «Козлова», «Просп. Независимости»;

— движение автобусов маршрута № 57 организуется по улицам Пулихова, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, К. Цеткин, проспекту Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.